Раздел: Авто
Toyota показала обновленную версию популярной модели
Автомобиль Supra получил ряд улучшений.
В Toyota говорят, что новая Supra предназначена, прежде всего, для участия в состязаниях. Поэтому не исключено, что представителя японской корпорации вскоре можно будет увидеть на этапах Nascar. Помимо этого, Supra имеет намерение попробовать себя в трековых заездах. Для этого конструкцию несколько изменят AvtoDream.
Над Supra трудилась объединенная команда из специалистов Toyota и BMW. Поэтому в техническом плане Toyota Supra и новое поколение родстера BMW Z4 имеют много общего.
Так, два указанных автомобиля объединяет одна платформа. Кроме того, под капотом стоит трехлитровый шестицилиндровый двигатель от BMW на три литра. Работать он будет при поддержке АКПП на 8 ступеней.
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Кто знает, может быть Supra со временем станет адаптированной не только для гонок, но и для городских улиц. Однако на данный момент известно, что за основу для производительности были позаимствованы параметры Porsche Cayman.
В Toyota говорят, что новая Supra предназначена, прежде всего, для участия в состязаниях. Поэтому не исключено, что представителя японской корпорации вскоре можно будет увидеть на этапах Nascar. Помимо этого, Supra имеет намерение попробовать себя в трековых заездах. Для этого конструкцию несколько изменят AvtoDream.
Над Supra трудилась объединенная команда из специалистов Toyota и BMW. Поэтому в техническом плане Toyota Supra и новое поколение родстера BMW Z4 имеют много общего.
Так, два указанных автомобиля объединяет одна платформа. Кроме того, под капотом стоит трехлитровый шестицилиндровый двигатель от BMW на три литра. Работать он будет при поддержке АКПП на 8 ступеней.
Читайте также: Toyota и Lexus оснастят инновационной системой против угона
Кто знает, может быть Supra со временем станет адаптированной не только для гонок, но и для городских улиц. Однако на данный момент известно, что за основу для производительности были позаимствованы параметры Porsche Cayman.
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