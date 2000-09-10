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Раздел: Авто  
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Volkswagen озвучил план по выпуску электрокаров

Volkswagen озвучил план по выпуску электрокаровПереориентация Volkswagen на электрокары преследует собой две главные цели.

О таких планах в отношении развития сегмента электрического транспорта рассказали в Volkswagen.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Стратегия VW по производству электромобилей является глобальной. Она предусматривает строительство 16 новых производственных мощностей и перевооружение уже существующих сборочных цехов.

К 2020 году немецкий автогигант планирует ежегодно серийно выпускать до 100 тысяч электромобилей разных марок. Основное производство VW сосредоточит на своем заводе, расположенном в городе Цвиккау (восточная Германия).

Во-первых, компания хочет укрепить свое положение на рынке, учитывая растущий спрос на машины с электрическим двигателем.

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Во-вторых VW хочет восстановить пошатнувшуюся ранее репутацию. Напомним, что производитель явился основным фигурантом дизельного скандала в США.
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 Теги: Volkswagen, электрокар

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