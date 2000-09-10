Раздел: Авто
Volkswagen озвучил план по выпуску электрокаров
Переориентация Volkswagen на электрокары преследует собой две главные цели.
О таких планах в отношении развития сегмента электрического транспорта рассказали в Volkswagen.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Стратегия VW по производству электромобилей является глобальной. Она предусматривает строительство 16 новых производственных мощностей и перевооружение уже существующих сборочных цехов.
К 2020 году немецкий автогигант планирует ежегодно серийно выпускать до 100 тысяч электромобилей разных марок. Основное производство VW сосредоточит на своем заводе, расположенном в городе Цвиккау (восточная Германия).
Во-первых, компания хочет укрепить свое положение на рынке, учитывая растущий спрос на машины с электрическим двигателем.
Читайте также: Volkswagen анонсировал выпуск трех электрокаров
Во-вторых VW хочет восстановить пошатнувшуюся ранее репутацию. Напомним, что производитель явился основным фигурантом дизельного скандала в США.
О таких планах в отношении развития сегмента электрического транспорта рассказали в Volkswagen.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Стратегия VW по производству электромобилей является глобальной. Она предусматривает строительство 16 новых производственных мощностей и перевооружение уже существующих сборочных цехов.
К 2020 году немецкий автогигант планирует ежегодно серийно выпускать до 100 тысяч электромобилей разных марок. Основное производство VW сосредоточит на своем заводе, расположенном в городе Цвиккау (восточная Германия).
Во-первых, компания хочет укрепить свое положение на рынке, учитывая растущий спрос на машины с электрическим двигателем.
Читайте также: Volkswagen анонсировал выпуск трех электрокаров
Во-вторых VW хочет восстановить пошатнувшуюся ранее репутацию. Напомним, что производитель явился основным фигурантом дизельного скандала в США.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter