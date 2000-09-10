Volkswagen озвучил план по выпуску электрокаров

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Volkswagen поделился масштабными планами по производству электрокаров В ближайшее время производство увеличится до 100 000 единиц в год.

Volkswagen вложит рекордную сумму в производство электромобилей До 2025 года концерн планирует выпустить на рынок 40 новых моделей.