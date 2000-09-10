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Раздел: Авто  
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Toyota обновила популярный микровэн

Toyota обновила популярный микровэн Внешность осталась почти нетронутой.

У микровэна Toyota Sienta появился пятиместный вариант.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.

Компания Toyota обновила микровэн Sienta для японского рынка. Компактному однообъемнику слегка освежили внешность и добавили пятиместный вариант: до сих пор предлагались лишь машины с трехрядной компоновкой салона.

Эксцентричная внешность осталась почти нетронутой. Тойотовцы не стали менять металлические панели кузова, а лишь чуть скорректировали форму пластикового оперения и фар. Но изменения настолько незначительны, что обнаружить их можно, лишь поставив новую машину рядом со старой.

Чуть другими стали обводы переднего бампера, решетка радиатора вместо горизонтальных планок получила ячейки с объемным эффектом. Слегка изменилась форма фар, но пересмотрена и конструкция оптической части: за ближний и дальний свет теперь отвечают «линзы», а указатели поворота переехали из верхней части во внутреннюю секцию.

И все же главные измения - в интерьере. Отныне Sienta получила комплектацию Funbase с пятиместным салоном. Прежде минивэнчик предлагался исключительно с трехрядной компоновкой - с шестью или семью посадочными местами.

В багажнике пятиместной версии появилось вместительное «подполье» и интересная система хранения: в боковинах предусмотрены выемки, в которые можно установить штанги-ограничители, крепления для багажной полки, такелажные петли или крючки. Вдобавок, в фирменных каталогах есть полезные аксессуары: крепежи для велосипедов, мягкие сумки-авоськи, которые крепятся между штангами, и даже защелки для удочек. А если сложить второй ряд сидений, то образуется ровная площадка длиной 2065 миллиметров. Трехрядная компоновка салона по-прежнему доступна, но только в дорогих версиях.

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Силовой агрегат остался прежним. Под капотом стоит полуторалитровый бензиновый мотор в паре с бесступенчатым вариатором. Можно выбрать как передний привод (тогда мощность мотора составит 109 сил), так и полный - в этом случае двигатель развивает 103 силы. Есть и экономичная гибридная модификация мощностью 100 сил - она бывает только переднеприводной.
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 Теги: Toyota, микровэн

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