Раздел: Авто
Mercedes Sprinter превратили в шикарную виллу
Внешне это почти обычный Sprinter.
Если вам повезло иметь хорошие доходы и вы любите автомобильные путешествия – присмотритесь к Mercedes-Benz Sprinter Presidential от Ultimate Toys.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Однако внутри он больше похож на частный самолет – здесь есть все необходимое для длительных путешествий с комфортом и в роскоши. Салон Presidential трансформируется из кабинета в гостиную или спальню.
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В задней части микроавтобуса размещена мини-кухню. Кухонная зона оборудована раковиной, микроволновкой и холодильником, а также имееть много шкафчиков для хранения продуктов. Она, по совместительству, и гардеробная. Вот только душевой кабины здесь хватает.
Если вам повезло иметь хорошие доходы и вы любите автомобильные путешествия – присмотритесь к Mercedes-Benz Sprinter Presidential от Ultimate Toys.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Однако внутри он больше похож на частный самолет – здесь есть все необходимое для длительных путешествий с комфортом и в роскоши. Салон Presidential трансформируется из кабинета в гостиную или спальню.
Читайте также: Mercedes-Benz Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах
В задней части микроавтобуса размещена мини-кухню. Кухонная зона оборудована раковиной, микроволновкой и холодильником, а также имееть много шкафчиков для хранения продуктов. Она, по совместительству, и гардеробная. Вот только душевой кабины здесь хватает.
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