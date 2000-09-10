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Раздел: Авто  
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Mercedes Sprinter превратили в шикарную виллу

Mercedes Sprinter превратили в шикарную виллуВнешне это почти обычный Sprinter.

Если вам повезло иметь хорошие доходы и вы любите автомобильные путешествия – присмотритесь к Mercedes-Benz Sprinter Presidential от Ultimate Toys.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Однако внутри он больше похож на частный самолет – здесь есть все необходимое для длительных путешествий с комфортом и в роскоши. Салон Presidential трансформируется из кабинета в гостиную или спальню.

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В задней части микроавтобуса размещена мини-кухню. Кухонная зона оборудована раковиной, микроволновкой и холодильником, а также имееть много шкафчиков для хранения продуктов. Она, по совместительству, и гардеробная. Вот только душевой кабины здесь хватает.

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 Теги: Mercedes Sprinter, вилла

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