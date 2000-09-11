Раздел: Авто
Названа лучшая дорога для путешествия на автомобиле
Лидирующую позицию заняла автодорога Route 66.
Онлайн-сервис путешествий проанализировал хештеги в Instagram и назвал самые популярные дороги для поездок на машине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ridus.
Лидирующую позицию заняла автодорога Route 66 в США, которая начинается в Чикаго, проходит через несколько штатов и заканчивается в Санта-Монике в Калифорнии. На втором месте оказалась Великая океанская дрога в Австралии, пролегающая вдоль тихоокеанского побережья штата Виктория.
Также в десятку лучших дорог для любителей автомобильных поездок вошли National Route 40 в Аргентине, Blue Ridge Parkway в США, Finger Lakes Highways в США, Valley of Fire Road, США, Окружная дорога в Исландии, Лестница троллей в Норвегии, Icefields Parkway в Канаде и Cabot Trail в Канаде.
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В сентябре всемирная туристическая организация ООН составила список самых посещаемых иностранцами стран. Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет. В 2017 году ее посетили 86,9 миллиона туристов. На втором месте оказалась Испания с 81,8 миллиона гостей, на третьем - США (75,9 миллиона).
Онлайн-сервис путешествий проанализировал хештеги в Instagram и назвал самые популярные дороги для поездок на машине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ridus.
Лидирующую позицию заняла автодорога Route 66 в США, которая начинается в Чикаго, проходит через несколько штатов и заканчивается в Санта-Монике в Калифорнии. На втором месте оказалась Великая океанская дрога в Австралии, пролегающая вдоль тихоокеанского побережья штата Виктория.
Также в десятку лучших дорог для любителей автомобильных поездок вошли National Route 40 в Аргентине, Blue Ridge Parkway в США, Finger Lakes Highways в США, Valley of Fire Road, США, Окружная дорога в Исландии, Лестница троллей в Норвегии, Icefields Parkway в Канаде и Cabot Trail в Канаде.
Читайте также: Так выглядит лучшая в мире дорога. Фото
В сентябре всемирная туристическая организация ООН составила список самых посещаемых иностранцами стран. Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет. В 2017 году ее посетили 86,9 миллиона туристов. На втором месте оказалась Испания с 81,8 миллиона гостей, на третьем - США (75,9 миллиона).
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