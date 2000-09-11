» » Военные машины "Богдан" получили еще одно обновление
Раздел: Авто  
0

Военные машины "Богдан" получили еще одно обновление

Военные машины "Богдан" получили еще одно обновление Обновленные модели показали журналистам.

По командирскому автомобилю – пикапу «Богдан-2351» была несколько усовершенствована топливная система. А вот по санитарному автомобилю «Богдан-2251» изменений было гораздо больше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Здесь учтен опыт эксплуатации машины в войсках, пожелания военных. Во-первых, установлено отопление кузова. Во-вторых, усилены элементы конструкции кузова в его нижней части.

Помимо этого удалось улучшить устойчивость на ходу, поскольку ранее машина была довольно валкая. Теперь добавлен задний стабилизатор поперечной устойчивости. Раньше общение медперсонала с водителем осуществлялось через окно в перегородке. Теперь переговоры могут осуществляться и по телефонной связи.

Важно, что носилки теперь могут применяться изготовленные не только по ГОСТУ, но и по стандарту НАТО.
На санитарной машине «Богдан-2251» установлен термокузов – алюминиевый, утепленный изнутри ватой и пластиком. Внутренняя его обшивка позволяет осуществлять ее химическую обработку для очистки от крови.

Пересмотрена форма передней защитной решетки («кенгурятника»). Теперь она не закрывает фары. Устранен ее отсвет, который мешал водителю. А в случае повреждения фару заменить теперь легко. Такая же решетка устанавливается и на командирской машине «Богдан-2351».

Читайте также: Toyota показала обновленную версию популярной модели

Особо следует отметить высокую безопасность для перевозимых раненых. Такого не встречается на других санитарных машинах: На каждого пациента – и лежачего и сидячего – имеется по четыре ремня безопасности.

Военные машины "Богдан" получили еще одно обновление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Богдан, обновление

Загрузка...

Похожие новости по теме

В Украине начали производить интересный автомобиль В Украине начали производить интересный автомобиль

Полноприводный пикап выполнен на базе Great Wall Winglе 5.

Украинцам представили новые военные внедорожники «Богдан» Украинцам представили новые военные внедорожники «Богдан»

Они произведены компанией «Богдан Моторс» в Черкассах

«Богдан» готов к выпуску автобусов на газе «Богдан» готов к выпуску автобусов на газе

Богдан Моторс завершила работы по подготовке к серийному производству газового автобуса Богдан А22115.

Снимок гибридного автобуса «Богдан» Снимок гибридного автобуса «Богдан»

Фотография автобуса "Богдан", который представили в Бельгии.

Завод Богдан перестает выпускать автомобили Lada Завод Богдан перестает выпускать автомобили Lada

Предприятие сосредоточится на производстве JAC и сборке Great Wall.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх