Раздел: Авто
Военные машины "Богдан" получили еще одно обновление
Обновленные модели показали журналистам.
По командирскому автомобилю – пикапу «Богдан-2351» была несколько усовершенствована топливная система. А вот по санитарному автомобилю «Богдан-2251» изменений было гораздо больше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Здесь учтен опыт эксплуатации машины в войсках, пожелания военных. Во-первых, установлено отопление кузова. Во-вторых, усилены элементы конструкции кузова в его нижней части.
Помимо этого удалось улучшить устойчивость на ходу, поскольку ранее машина была довольно валкая. Теперь добавлен задний стабилизатор поперечной устойчивости. Раньше общение медперсонала с водителем осуществлялось через окно в перегородке. Теперь переговоры могут осуществляться и по телефонной связи.
Важно, что носилки теперь могут применяться изготовленные не только по ГОСТУ, но и по стандарту НАТО.
На санитарной машине «Богдан-2251» установлен термокузов – алюминиевый, утепленный изнутри ватой и пластиком. Внутренняя его обшивка позволяет осуществлять ее химическую обработку для очистки от крови.
Пересмотрена форма передней защитной решетки («кенгурятника»). Теперь она не закрывает фары. Устранен ее отсвет, который мешал водителю. А в случае повреждения фару заменить теперь легко. Такая же решетка устанавливается и на командирской машине «Богдан-2351».
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Особо следует отметить высокую безопасность для перевозимых раненых. Такого не встречается на других санитарных машинах: На каждого пациента – и лежачего и сидячего – имеется по четыре ремня безопасности.
По командирскому автомобилю – пикапу «Богдан-2351» была несколько усовершенствована топливная система. А вот по санитарному автомобилю «Богдан-2251» изменений было гораздо больше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Здесь учтен опыт эксплуатации машины в войсках, пожелания военных. Во-первых, установлено отопление кузова. Во-вторых, усилены элементы конструкции кузова в его нижней части.
Помимо этого удалось улучшить устойчивость на ходу, поскольку ранее машина была довольно валкая. Теперь добавлен задний стабилизатор поперечной устойчивости. Раньше общение медперсонала с водителем осуществлялось через окно в перегородке. Теперь переговоры могут осуществляться и по телефонной связи.
Важно, что носилки теперь могут применяться изготовленные не только по ГОСТУ, но и по стандарту НАТО.
На санитарной машине «Богдан-2251» установлен термокузов – алюминиевый, утепленный изнутри ватой и пластиком. Внутренняя его обшивка позволяет осуществлять ее химическую обработку для очистки от крови.
Пересмотрена форма передней защитной решетки («кенгурятника»). Теперь она не закрывает фары. Устранен ее отсвет, который мешал водителю. А в случае повреждения фару заменить теперь легко. Такая же решетка устанавливается и на командирской машине «Богдан-2351».
Читайте также: Toyota показала обновленную версию популярной модели
Особо следует отметить высокую безопасность для перевозимых раненых. Такого не встречается на других санитарных машинах: На каждого пациента – и лежачего и сидячего – имеется по четыре ремня безопасности.
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