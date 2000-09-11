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Во Франции представят новый Mercedes
Премьера Mercedes-AMG A35 состоится в Париже.
Представители автобренда говорят, что на Парижском автосалоне будет представлен «горячий» хэтчбек A-Class новой генерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
В Twitter автоконцерна был размещен тизер машины, что должна стать промежуточной между базовой моделью A-Class и новой флагманской версией AMG A45. Планируется, что новое транспортное средство получит название A35.
Раньше глава AMG Тобиаса Моерса говорил о том, что самый «младший» хот-хэтч в семействе будет непосредственным соперником Ауди S3. Из этих слов можно сделать вывод, что новинка получит 300-сильный движок. Это позволит модификации с индексом 35 не только на равных общаться с конкурентами, но и уверенно дистанцироваться от самой мощной стандартной модификации A250 с 224-сильным движком.
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Других деталей о новинке пока нет. Но остается ждать всего немного - Парижский автосалон начнется уже в начале октября. Планируется, что хэтчбк будет доступен на европейском авторынке, а ее «собрат» в кузове седан покорит США.
Представители автобренда говорят, что на Парижском автосалоне будет представлен «горячий» хэтчбек A-Class новой генерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
В Twitter автоконцерна был размещен тизер машины, что должна стать промежуточной между базовой моделью A-Class и новой флагманской версией AMG A45. Планируется, что новое транспортное средство получит название A35.
Раньше глава AMG Тобиаса Моерса говорил о том, что самый «младший» хот-хэтч в семействе будет непосредственным соперником Ауди S3. Из этих слов можно сделать вывод, что новинка получит 300-сильный движок. Это позволит модификации с индексом 35 не только на равных общаться с конкурентами, но и уверенно дистанцироваться от самой мощной стандартной модификации A250 с 224-сильным движком.
Читайте также: Военные машины "Богдан" получили еще одно обновление
Других деталей о новинке пока нет. Но остается ждать всего немного - Парижский автосалон начнется уже в начале октября. Планируется, что хэтчбк будет доступен на европейском авторынке, а ее «собрат» в кузове седан покорит США.
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