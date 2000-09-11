Раздел: Авто
Известный микроавтобус Ford станет гибридным
Будет также изменен внешний вид автомобиля.
Грядущая выставка IAA в Ганновере презентует мировой общественности немало новинок автопрома и одной из ярких премьер должен стать Ford Transit в очередной генерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка от американского производителя получила название Тransit Custom plug-in hybrid, из чего следует, что микроавтобус получит гибридную силовую установку.
По сведениям, полученным от представителей Ford, батарея электродвигателя EcoBoost будет подзаряжаться в ходе движения по трассе, и отключаться в периоды стоянок в населенных пунктах.
Вместе с дизельным мотором и 48-вольной технологией MHEV работать будет механическая КПП.
Так же в Ford рассказали, что помимо обновления силовых характеристик инновационное поколение Ford Transit получит свежий интерьер и внешний вид.
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В серийное производство Тransit Custom Ford планирует запустить в 2019 году.
Грядущая выставка IAA в Ганновере презентует мировой общественности немало новинок автопрома и одной из ярких премьер должен стать Ford Transit в очередной генерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка от американского производителя получила название Тransit Custom plug-in hybrid, из чего следует, что микроавтобус получит гибридную силовую установку.
По сведениям, полученным от представителей Ford, батарея электродвигателя EcoBoost будет подзаряжаться в ходе движения по трассе, и отключаться в периоды стоянок в населенных пунктах.
Вместе с дизельным мотором и 48-вольной технологией MHEV работать будет механическая КПП.
Так же в Ford рассказали, что помимо обновления силовых характеристик инновационное поколение Ford Transit получит свежий интерьер и внешний вид.
Читайте также: Во Франции представят новый Mercedes
В серийное производство Тransit Custom Ford планирует запустить в 2019 году.
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