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Раздел: Авто  
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Известный микроавтобус Ford станет гибридным

Известный микроавтобус Ford станет гибридным Будет также изменен внешний вид автомобиля.

Грядущая выставка IAA в Ганновере презентует мировой общественности немало новинок автопрома и одной из ярких премьер должен стать Ford Transit в очередной генерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Новинка от американского производителя получила название Тransit Custom plug-in hybrid, из чего следует, что микроавтобус получит гибридную силовую установку.

По сведениям, полученным от представителей Ford, батарея электродвигателя EcoBoost будет подзаряжаться в ходе движения по трассе, и отключаться в периоды стоянок в населенных пунктах.

Вместе с дизельным мотором и 48-вольной технологией MHEV работать будет механическая КПП.

Так же в Ford рассказали, что помимо обновления силовых характеристик инновационное поколение Ford Transit получит свежий интерьер и внешний вид.

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В серийное производство Тransit Custom Ford планирует запустить в 2019 году.
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 Теги: Ford, Transit

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