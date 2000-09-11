Раздел: Авто
Subaru BRZ получит ряд улучшений
Машину модернизируют для рынка Японии.
Компания Subaru вывела на японский рынок модернизированную версию спортивного купе BRZ, которая получила новые аэродинамические элементы и по-другому настроенную подвеску, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Основные перемены заметны в задней части купе: за счет новых «плавников» и как следствие снижения турбулентности, снизился шум ветра.
С технической стороны изменений не произошло и под капотом по-прежнему работает 207-сильный оппозитный мотор объемом 2,0 L и крутящим моментом 217 Нм.
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Модель RA Rasing предназначена для приверженцев трек-дней и ее отличают автоматически активизирующимся дифференциалом, гоночными сиденьями с четырьмя точками ремней безопасности и прочным каркасом.
Компания Subaru вывела на японский рынок модернизированную версию спортивного купе BRZ, которая получила новые аэродинамические элементы и по-другому настроенную подвеску, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Основные перемены заметны в задней части купе: за счет новых «плавников» и как следствие снижения турбулентности, снизился шум ветра.
С технической стороны изменений не произошло и под капотом по-прежнему работает 207-сильный оппозитный мотор объемом 2,0 L и крутящим моментом 217 Нм.
Читайте также: Известный микроавтобус Ford станет гибридным
Модель RA Rasing предназначена для приверженцев трек-дней и ее отличают автоматически активизирующимся дифференциалом, гоночными сиденьями с четырьмя точками ремней безопасности и прочным каркасом.
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