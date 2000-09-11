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Раздел: Авто  
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Subaru BRZ получит ряд улучшений

Subaru BRZ получит ряд улучшений Машину модернизируют для рынка Японии.

Компания Subaru вывела на японский рынок модернизированную версию спортивного купе BRZ, которая получила новые аэродинамические элементы и по-другому настроенную подвеску, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Основные перемены заметны в задней части купе: за счет новых «плавников» и как следствие снижения турбулентности, снизился шум ветра.

С технической стороны изменений не произошло и под капотом по-прежнему работает 207-сильный оппозитный мотор объемом 2,0 L и крутящим моментом 217 Нм.

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Модель RA Rasing предназначена для приверженцев трек-дней и ее отличают автоматически активизирующимся дифференциалом, гоночными сиденьями с четырьмя точками ремней безопасности и прочным каркасом.
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 Теги: Subaru BRZ, улучшение

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