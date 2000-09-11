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Раздел: Авто  
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В Испании продают впечатляющий суперкар

В Испании продают впечатляющий суперкар Автомобиль почти не использовался на протяжении 20 лет.

В наше время суперкары появляются в продаже всё чаще. Редко они могут удивить чем-то действительно отличающимся от других. Однако Espace Sbarro GT1 выпуска 1999 смог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Данный суперкар является единственным в своём роде, а также однозначным плюсом является то, что создан одним из креативнейших дизайнеров в этой сфере. Идейной основой является Mercedes-Benz CLK GTR, невероятно редкий суперкар, которых компания AMG и её партнёр HWA выпустили всего 40 штук и при это оснастили совершенно новеньким кузовом.

Компания Sbarro, однако, поработала не только над внешним видом. 6.9 литров V12 принадлежащей CLK GTR сменили на 7.4 литра V8, который подаёт на задние колёса 450 лошадок путём пятиступенчатой секвентальной коробки передач.

Вес суперкара составил всего 1350 килограмм. Как сообщается, способен разогнаться до 100 км/ч за 4.9 секунды, а максимальная скорость может достичь планку в 325 км/ч. На сегодняшний день вышеописанные показатели вряд ли смогут кого-либо удивить, однако по меркам конца 1990-ых они действительно поражают, когда Porsche 911 демонстрировал 402 л.с., а экзотический Ferrari F50 - 513 л.с.

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Компания показала Sbarro Espace GT1 в Женеве в 1999 году. По прошествии 20-ти лет, Magna Supercars из Испании, поместила его на продажу с общим пробегом в 1410 км. Цена суперкара раскрывать не стали, но, однозначно можно сказать, ценник будет определённо очень высоким.

В Испании продают впечатляющий суперкар
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 Теги: Испания, суперкар

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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