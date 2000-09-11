Раздел: Авто
В Киеве видели впечатляющую новинку от Volkswagen
Новинку только-только презентовали, а в столице уже появились два экземпляра.
Новый Volkswagen Touareg третьего поколения только-только презентовали в Украине, а в Киеве уже появились сразу два этих авто. Нам удалось заснять кроссовер Фольксваген из автосалона, а вот другой Туарег по-видимому кто-то уже купил, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Volkswagen Touareg 2019 построен на новой платформе MLB Evo и подрос до 4878 мм в длину, но при этом легче предшественника на 100 кг. Дизайн стал более выразительным – с огромной хромированной решеткой радиатора и продолговатыми диодными фарами.
В интерьере Фольксваген Туарег 2019 обращают на себя внимание виртуальная панель приборов и огромный 15-дюймовый тачскрин. Кроссовер Volkswagen стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 810 л. Среди опций появились парковочный автопилот, массаж передних сидений и система полуавтономного вождения.
Читайте также: В Киеве Daewoo протаранил Volkswagen
Новый Volkswagen Touareg представили с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 286 л. с. Позже также появится версия с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 340 л. с. Купить Фольксваген Туарег в Украине можно по цене от 1,68 млн. гривен.
Новый Volkswagen Touareg третьего поколения только-только презентовали в Украине, а в Киеве уже появились сразу два этих авто. Нам удалось заснять кроссовер Фольксваген из автосалона, а вот другой Туарег по-видимому кто-то уже купил, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Volkswagen Touareg 2019 построен на новой платформе MLB Evo и подрос до 4878 мм в длину, но при этом легче предшественника на 100 кг. Дизайн стал более выразительным – с огромной хромированной решеткой радиатора и продолговатыми диодными фарами.
В интерьере Фольксваген Туарег 2019 обращают на себя внимание виртуальная панель приборов и огромный 15-дюймовый тачскрин. Кроссовер Volkswagen стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 810 л. Среди опций появились парковочный автопилот, массаж передних сидений и система полуавтономного вождения.
Читайте также: В Киеве Daewoo протаранил Volkswagen
Новый Volkswagen Touareg представили с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 286 л. с. Позже также появится версия с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 340 л. с. Купить Фольксваген Туарег в Украине можно по цене от 1,68 млн. гривен.
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