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Раздел: Авто  
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Новый Kia Сerato впервые "попался" без камуфляжа

Новый Kia Сerato впервые "попался" без камуфляжаНовая «пятидверка» поступит в продажу в следующем месяце.

Пока модель анонсирована только для одного рынка. «Четырехдверка» Kia С-класса нового поколения дебютировала в начале этого года: у нас она известна под именем Cerato, в Корее – под индексом K3, а в Штатах – как Forte. У модели еще есть пятидверная версия, она доступна на тех рынках, где не представлен соплатформенный Kia Ceed. Исключением была, собственно, Корея – Сид там не продают, но и хэтчбек K3 на родине марки ранее не предлагался, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

В Киа решили исправить ситуацию: на минувшей неделе производитель распространил официальные изображения «пятидверки» новой генерации, предназначенной для домашнего рынка. А теперь на местном форуме Bobaedream появилось первое «живое» фото машины без какого-либо камуфляжа. У «пятидверки» Kia K3 та же колесная база, что и у седана, - 2700 мм (у европейской версии хэтча Kia Ceed расстояние между осями составляет 2650 мм).

Остальные габариты хэтча в Kia пока не раскрыли. У локального седана Kia K3 длина равна 4640 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1440 мм. По предварительной информации, у хэтчбека сзади установлена многорычажная подвеска, тогда как «четырехдверка» имеет простую «балку». Для Кореи хэтч анонсирован в спортивной версии GT, ее отличия: красные акценты на радиаторной решетке и 18-дюймовых дисках, накладки на порогах и два патрубка выхлопной системы.

На данный момент неизвестно, предложат ли корейцам стандартную «пятидверку», зато в Kia объявили о том, что «подогретый» вариант GT позже появится и у седана. Под капотом «заряженного» хэтчбека установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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Стандартному седану такой мотор пока не положен: в Корее четырехдверный Kia K3 можно купить с «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) нового семейства Smart Stream и вариатором. Вероятно, «четырехдверку» с приставкой GT также предложат с 1.6 T-GDI. На корейский рынок хэтчбек выйдет в октябре, цены еще не названы.
Новый Kia Сerato впервые "попался" без камуфляжа
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 Теги: Kia Сerato, фото, без камуфляжа

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Сегодня, 15:17 » Автор: Алена Шимко
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