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Раздел: Авто  
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Mitsubishi представила пикап нового поколения

Mitsubishi представила пикап нового поколенияL200 преобразился кардинально.

Премьеру грузовика с новым дизайном приурочили к юбилею пикапа: модель под названием Forte дебютировала в Японии сорок лет назад, в 1978-м, экспортные названия –Mitsubishi Truck и L200. Пикап актуального, уже пятого поколения, был представлен в 2014-м, к тому времени за ним закрепились два имени – L200 и Triton. Теперь на подходе новый грузовик, правда, до конца пока непонятно, как его будут позиционировать – в качестве модели шестой генерации или все же как рестайлинговый автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

В релизе Mitsubishi никакой двусмысленности нет: «в ближайшее время будет представлен пикап нового поколения». Однако в штаб-квартире компании не столь прямолинейны – в сообщении глобального офиса говорится о том, что Mitsubishi скоро продемонстрирует «будущее» модели.

Как бы то ни было, спереди L200 преобразился кардинально: пикап получил двухъярусную светодиодную оптику и массивный бампер в фирменном икс-стиле Dynamic Shield, как у «паркетника» Eclipse Cross и кроссвэна Xpander.

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Технические характеристики новинки пока не раскрываются, впрочем, как и дата и место премьеры грузовика. Кстати, пикап производят в Таиланде, а в ноябре в этой стране откроется международный автосалон. Впрочем, не исключено, что онлайн-презентация нового L200 пройдет раньше.
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 Теги: Mitsubishi, пикап

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Сегодня, 17:08 » Автор: Алена Шимко
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