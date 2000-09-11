Раздел: Авто
Mitsubishi представила пикап нового поколения
L200 преобразился кардинально.
Премьеру грузовика с новым дизайном приурочили к юбилею пикапа: модель под названием Forte дебютировала в Японии сорок лет назад, в 1978-м, экспортные названия –Mitsubishi Truck и L200. Пикап актуального, уже пятого поколения, был представлен в 2014-м, к тому времени за ним закрепились два имени – L200 и Triton. Теперь на подходе новый грузовик, правда, до конца пока непонятно, как его будут позиционировать – в качестве модели шестой генерации или все же как рестайлинговый автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
В релизе Mitsubishi никакой двусмысленности нет: «в ближайшее время будет представлен пикап нового поколения». Однако в штаб-квартире компании не столь прямолинейны – в сообщении глобального офиса говорится о том, что Mitsubishi скоро продемонстрирует «будущее» модели.
Как бы то ни было, спереди L200 преобразился кардинально: пикап получил двухъярусную светодиодную оптику и массивный бампер в фирменном икс-стиле Dynamic Shield, как у «паркетника» Eclipse Cross и кроссвэна Xpander.
Читайте также: Пикап Mitsubishi L200 получил необычный дизайн
Технические характеристики новинки пока не раскрываются, впрочем, как и дата и место премьеры грузовика. Кстати, пикап производят в Таиланде, а в ноябре в этой стране откроется международный автосалон. Впрочем, не исключено, что онлайн-презентация нового L200 пройдет раньше.
Премьеру грузовика с новым дизайном приурочили к юбилею пикапа: модель под названием Forte дебютировала в Японии сорок лет назад, в 1978-м, экспортные названия –Mitsubishi Truck и L200. Пикап актуального, уже пятого поколения, был представлен в 2014-м, к тому времени за ним закрепились два имени – L200 и Triton. Теперь на подходе новый грузовик, правда, до конца пока непонятно, как его будут позиционировать – в качестве модели шестой генерации или все же как рестайлинговый автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
В релизе Mitsubishi никакой двусмысленности нет: «в ближайшее время будет представлен пикап нового поколения». Однако в штаб-квартире компании не столь прямолинейны – в сообщении глобального офиса говорится о том, что Mitsubishi скоро продемонстрирует «будущее» модели.
Как бы то ни было, спереди L200 преобразился кардинально: пикап получил двухъярусную светодиодную оптику и массивный бампер в фирменном икс-стиле Dynamic Shield, как у «паркетника» Eclipse Cross и кроссвэна Xpander.
Читайте также: Пикап Mitsubishi L200 получил необычный дизайн
Технические характеристики новинки пока не раскрываются, впрочем, как и дата и место премьеры грузовика. Кстати, пикап производят в Таиланде, а в ноябре в этой стране откроется международный автосалон. Впрочем, не исключено, что онлайн-презентация нового L200 пройдет раньше.
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