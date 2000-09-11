» » Mercedes готов показать самую доступную AMG-модель
Раздел: Авто  
0

Mercedes готов показать самую доступную AMG-модель

Mercedes готов показать самую доступную AMG-модельМашину покажут через две недели.

Концерн Daimler обнародовал два тизера первой заряженной версии хэтчбека А-класса. Машину покажут через две недели на Парижском автосалоне, и европейцы смогут заказать ее у дилеров в том же месяце.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Mercedes-AMG A35 вооружат двухлитровой «турбочетверкой» отдачей около 300 л.с. К ней прилагается преселективный робот и система полного привода 4Matic. Напомним, что классический 9-ступенчатый автомат на самые компактные «Мерседесы» не ставится.

Читайте также: Kia уже в феврале обещает выпустить доступную модель кроссовера

Но это только начало истории. В 2019 году немцы выпустят на рынок настоящие ракеты - AMG A45 и AMG A45 S. Как минимум второй (а то и оба!) будут располагать моторами мощностью за 400 л.с. Напомним, что в прошлом поколении самый мощный А-класс развивал 360 л.с. до рестайлинга и 381 л.с. после обновления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes, AMG-модель

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
     177
     0

Похожие новости по теме

Kia уже в феврале обещает выпустить доступную модель кроссовера Kia уже в феврале обещает выпустить доступную модель кроссовера

Автомобиль будет представлен на автосалоне в Дели.

Mercedes-Benz раскрыла дизайн прототипа электрического хэтчбека Mercedes-Benz раскрыла дизайн прототипа электрического хэтчбека

Предполагается, что «зеленая» модель A-класса, должна будет составить конкуренцию BMW i3.

Первое тизерное изображение электрического хэтчбека Mercedes-Benz Первое тизерное изображение электрического хэтчбека Mercedes-Benz

Предполагается, что «зеленая» модель A-класса, должна будет составить конкуренцию BMW i3.

Audi готовит самую доступную модель Audi готовит самую доступную модель

Немецкий автопроизводитель «Audi» готов представить молодежную доступную модель.

Ferrari готовит новый суперкар и свою самую доступную модель Ferrari готовит новый суперкар и свою самую доступную модель

Компания Ferrari уже в сентябре представит свой новый переднемоторный суперкар.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх