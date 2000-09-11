Раздел: Авто
Mercedes готов показать самую доступную AMG-модель
Машину покажут через две недели.
Концерн Daimler обнародовал два тизера первой заряженной версии хэтчбека А-класса. Машину покажут через две недели на Парижском автосалоне, и европейцы смогут заказать ее у дилеров в том же месяце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Mercedes-AMG A35 вооружат двухлитровой «турбочетверкой» отдачей около 300 л.с. К ней прилагается преселективный робот и система полного привода 4Matic. Напомним, что классический 9-ступенчатый автомат на самые компактные «Мерседесы» не ставится.
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Но это только начало истории. В 2019 году немцы выпустят на рынок настоящие ракеты - AMG A45 и AMG A45 S. Как минимум второй (а то и оба!) будут располагать моторами мощностью за 400 л.с. Напомним, что в прошлом поколении самый мощный А-класс развивал 360 л.с. до рестайлинга и 381 л.с. после обновления.
Концерн Daimler обнародовал два тизера первой заряженной версии хэтчбека А-класса. Машину покажут через две недели на Парижском автосалоне, и европейцы смогут заказать ее у дилеров в том же месяце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Mercedes-AMG A35 вооружат двухлитровой «турбочетверкой» отдачей около 300 л.с. К ней прилагается преселективный робот и система полного привода 4Matic. Напомним, что классический 9-ступенчатый автомат на самые компактные «Мерседесы» не ставится.
Читайте также: Kia уже в феврале обещает выпустить доступную модель кроссовера
Но это только начало истории. В 2019 году немцы выпустят на рынок настоящие ракеты - AMG A45 и AMG A45 S. Как минимум второй (а то и оба!) будут располагать моторами мощностью за 400 л.с. Напомним, что в прошлом поколении самый мощный А-класс развивал 360 л.с. до рестайлинга и 381 л.с. после обновления.
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