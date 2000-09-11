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Раздел: Авто  
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Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo

Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 EvoУ суперкара поменялась форма переднего спилиттера.

Компания Lamborghini представила обновленную версию гоночного купе Huracan GT3 Evo. Презентация трекового суперкара прошла во время немецкого этапа монокубка Lamborghini Super Trofeo Europe. Гоночный дебют «Уракана» состоится на марафоне «24 часа Дейтоны» в следующем году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

От предыдущей машины Lamborghini Huracan GT3 Evo отличается улучшеным аэродинамическим обвесом, работа над которым велась в сотрудничестве с Dallara. У суперкара поменялась форма переднего спилиттера, появился углепластиковый капот в стиле Huracan Super Trofeo Evo, большое антикрыло из карбона и диффузор с измененными плавниками.

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Кроме этого, инженеры Lamborghini изменили кинематику передней подвески, обновили ступицы, подшипники и регулируемые амортизаторы Öhlins. На суперкаре появился электрогидравлический усилитель руля от Huracan Super Trofeo Evo с возможностью изменения уровня усилия и новая антиблокировочная система.

Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo
Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo
Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo
Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo
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 Теги: Lamborghini, Huracan GT3 Evo

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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