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Раздел: Авто  
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Tesla готовит к выпуску бюджетную Model 3

Tesla готовит к выпуску бюджетную Model 3Сейчас Tesla выпускает три модели, но все они находятся в премиум-сегменте.

В июле 2017 года исполнительный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что подготовка к производству бюджетной версии Model 3 подходит к завершению.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Судя по последним докладам, эта информация была близка к истине.

Сообщается, что к концу этого года инженеры компании смогут сделать более компактную версию батарейного блока, чтобы уменьшить базовую цену на модель до 35 тысяч долларов с текущих примерно 45 тысяч.

Если Tesla это удастся, и к маю 2019 года Model 3 за 35 тысяч долларов выйдет в серию, она может существенно изменить расклады на автомобильном рынке.

Тогда как вариант за 35 тысяч замахнется на более обширный сегмент, бросив вызов таким моделям как Toyota Camry XSE V6 и BMW 3 Series за 35 тысяч долларов, Audi A4 за 35 тысяч, Mercedes-Benz C-Class за 40 тысяч. Это и лишь верхушка айсберга сегмента.

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В случае, если компания Илона Маска сумеет начать производство и поставки Model 3 по указанной цене в ближайшие 8-9 месяцев, остальные участники автомобильного рынка должны будут поторопиться с введением своих новых технологий, или они могут проиграть в борьбе инноваций.
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 Теги: Tesla, Model 3

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Сегодня, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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