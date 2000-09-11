Раздел: Авто
Tesla готовит к выпуску бюджетную Model 3
Сейчас Tesla выпускает три модели, но все они находятся в премиум-сегменте.
В июле 2017 года исполнительный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что подготовка к производству бюджетной версии Model 3 подходит к завершению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Судя по последним докладам, эта информация была близка к истине.
Сообщается, что к концу этого года инженеры компании смогут сделать более компактную версию батарейного блока, чтобы уменьшить базовую цену на модель до 35 тысяч долларов с текущих примерно 45 тысяч.
Если Tesla это удастся, и к маю 2019 года Model 3 за 35 тысяч долларов выйдет в серию, она может существенно изменить расклады на автомобильном рынке.
Тогда как вариант за 35 тысяч замахнется на более обширный сегмент, бросив вызов таким моделям как Toyota Camry XSE V6 и BMW 3 Series за 35 тысяч долларов, Audi A4 за 35 тысяч, Mercedes-Benz C-Class за 40 тысяч. Это и лишь верхушка айсберга сегмента.
Читайте также: Tesla готовит к выпуску компактный кроссовер
В случае, если компания Илона Маска сумеет начать производство и поставки Model 3 по указанной цене в ближайшие 8-9 месяцев, остальные участники автомобильного рынка должны будут поторопиться с введением своих новых технологий, или они могут проиграть в борьбе инноваций.
В июле 2017 года исполнительный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что подготовка к производству бюджетной версии Model 3 подходит к завершению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Судя по последним докладам, эта информация была близка к истине.
Сообщается, что к концу этого года инженеры компании смогут сделать более компактную версию батарейного блока, чтобы уменьшить базовую цену на модель до 35 тысяч долларов с текущих примерно 45 тысяч.
Если Tesla это удастся, и к маю 2019 года Model 3 за 35 тысяч долларов выйдет в серию, она может существенно изменить расклады на автомобильном рынке.
Тогда как вариант за 35 тысяч замахнется на более обширный сегмент, бросив вызов таким моделям как Toyota Camry XSE V6 и BMW 3 Series за 35 тысяч долларов, Audi A4 за 35 тысяч, Mercedes-Benz C-Class за 40 тысяч. Это и лишь верхушка айсберга сегмента.
Читайте также: Tesla готовит к выпуску компактный кроссовер
В случае, если компания Илона Маска сумеет начать производство и поставки Model 3 по указанной цене в ближайшие 8-9 месяцев, остальные участники автомобильного рынка должны будут поторопиться с введением своих новых технологий, или они могут проиграть в борьбе инноваций.
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