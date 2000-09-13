Раздел: Авто
Фотошпионы засняли новый Chevrolet на испытательной трассе
Фотографии сделаны в Нюрбургринге.
Среднемоторный Chevrolet Corvette стал объектом внимания фотографов-шпионов, временно обосновавшихся на Нюрбургринге в Германии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По сведениям папарацци прототипы находятся в стадии расширенного тестирования, учитывая, что на машинах, есть производственные элементы или, по крайней мере, большинство кузовов имеют завершенный вид.
На знаменитой испытательной трассе было обнаружено не менее трех испытательных машин, причем один из них сопровождался «Vette» нынешнего поколения.
Увидеть модели C7 и C8 вместе на одном и том же изображении - отличная возможность наблюдать, как изменяется стиль в результате перехода на макет средней мощности. Новое поколение Corvette получил более широкие бедра и массивные воздухозаборники по бокам для обеспечения охлаждения двигателя. Chevrolet не хочет, чтобы был виден силовой агрегат, потому затемнил заднее стекло и решетки, прикрывающие мотор.
Двигатель, расположенный за сиденьями, остается загадкой на данный момент, но предполагается, что работает Chevrolet Corvette на трех силовых агрегатах и модель начального уровня будет оснащаться текущим 6,2-литровым V8 мощностью 460 л.с.
Позже будут установлены 2,5-литровый четырехцилиндровый V8 с тактовой частотой 2,5 дюйма с мощностью 650 л.с. и более крупный битурбированный 5,5- литровый V8, развивающий до 850 лошадиных сил.
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Недавнее в Сети было опубликовано шпионское видео, показывающее прототип C8 с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. При этом нельзя исключать возможности обновленной версии нынешней 8-ступенчатой автоматической и 10-ступенчатой коробки Camaro.
Среднемоторный Chevrolet Corvette стал объектом внимания фотографов-шпионов, временно обосновавшихся на Нюрбургринге в Германии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По сведениям папарацци прототипы находятся в стадии расширенного тестирования, учитывая, что на машинах, есть производственные элементы или, по крайней мере, большинство кузовов имеют завершенный вид.
На знаменитой испытательной трассе было обнаружено не менее трех испытательных машин, причем один из них сопровождался «Vette» нынешнего поколения.
Увидеть модели C7 и C8 вместе на одном и том же изображении - отличная возможность наблюдать, как изменяется стиль в результате перехода на макет средней мощности. Новое поколение Corvette получил более широкие бедра и массивные воздухозаборники по бокам для обеспечения охлаждения двигателя. Chevrolet не хочет, чтобы был виден силовой агрегат, потому затемнил заднее стекло и решетки, прикрывающие мотор.
Двигатель, расположенный за сиденьями, остается загадкой на данный момент, но предполагается, что работает Chevrolet Corvette на трех силовых агрегатах и модель начального уровня будет оснащаться текущим 6,2-литровым V8 мощностью 460 л.с.
Позже будут установлены 2,5-литровый четырехцилиндровый V8 с тактовой частотой 2,5 дюйма с мощностью 650 л.с. и более крупный битурбированный 5,5- литровый V8, развивающий до 850 лошадиных сил.
Читайте также: В Испании продают впечатляющий суперкар
Недавнее в Сети было опубликовано шпионское видео, показывающее прототип C8 с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. При этом нельзя исключать возможности обновленной версии нынешней 8-ступенчатой автоматической и 10-ступенчатой коробки Camaro.
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