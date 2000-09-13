» » Фотошпионы засняли новый Chevrolet на испытательной трассе
Раздел: Авто  
0

Фотошпионы засняли новый Chevrolet на испытательной трассе

Фотошпионы засняли новый Chevrolet на испытательной трассе Фотографии сделаны в Нюрбургринге.

Среднемоторный Chevrolet Corvette стал объектом внимания фотографов-шпионов, временно обосновавшихся на Нюрбургринге в Германии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

По сведениям папарацци прототипы находятся в стадии расширенного тестирования, учитывая, что на машинах, есть производственные элементы или, по крайней мере, большинство кузовов имеют завершенный вид.

На знаменитой испытательной трассе было обнаружено не менее трех испытательных машин, причем один из них сопровождался «Vette» нынешнего поколения.

Увидеть модели C7 и C8 вместе на одном и том же изображении - отличная возможность наблюдать, как изменяется стиль в результате перехода на макет средней мощности. Новое поколение Corvette получил более широкие бедра и массивные воздухозаборники по бокам для обеспечения охлаждения двигателя. Chevrolet не хочет, чтобы был виден силовой агрегат, потому затемнил заднее стекло и решетки, прикрывающие мотор.

Двигатель, расположенный за сиденьями, остается загадкой на данный момент, но предполагается, что работает Chevrolet Corvette на трех силовых агрегатах и модель начального уровня будет оснащаться текущим 6,2-литровым V8 мощностью 460 л.с.

Позже будут установлены 2,5-литровый четырехцилиндровый V8 с тактовой частотой 2,5 дюйма с мощностью 650 л.с. и более крупный битурбированный 5,5- литровый V8, развивающий до 850 лошадиных сил.

Читайте также: В Испании продают впечатляющий суперкар

Недавнее в Сети было опубликовано шпионское видео, показывающее прототип C8 с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. При этом нельзя исключать возможности обновленной версии нынешней 8-ступенчатой автоматической и 10-ступенчатой коробки Camaro.

Фотошпионы засняли новый Chevrolet на испытательной трассе
Фотошпионы засняли новый Chevrolet на испытательной трассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Chevrolet, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     215
     0

Похожие новости по теме

Фотошпионы показали Chevrolet Corvette 2020 Фотошпионы показали Chevrolet Corvette 2020

Авто станет первым в своей линейке со среднемоторной компоновкой.

Chevrolet Corvette получит знаменитую приставку Yenko Chevrolet Corvette получит знаменитую приставку Yenko

Машина получит восьмицилиндровый двигатель.

Фотошпионам удалось снять новый Chevrolet Corvette Фотошпионам удалось снять новый Chevrolet Corvette

Автомобиль получил обновлённый двигатель.

Фотошпионы Фотошпионы "подловили" мощный обновленный Chevrolet Corvette ZR1

Накануне фотошпионам удалось заснять на дороге новый самый мощный Chevrolet Corvette.

Рассекречен дизайн мощного гиперкара Chevrolet Corvette ZR1 Рассекречен дизайн мощного гиперкара Chevrolet Corvette ZR1

В Сети появились шпионские фотографии замаскированного прототипа нового экстремального купе Chevrolet Corvette ZR1.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх