Раздел: Авто
Эксперты назвали лучшие недорогие авто на "евробляхах"
Данные модели не разочаруют своих владельцев.
Нынешней осенью депутаты Верховной Рады наконец-то решат судьбу автомобилей с иностранной регистрацией. В ожидании этого события эксперты составили ТОП-5 бюджетных «евроблях», чья стоимость не превышает 2 тыс. долларов. Заодно они дали советы, как выбрать такой автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Opel Omega B
Opel Omega B (см. фото вверху) – очень практичный автомобиль, особенно в кузове универсал. Какие его достоинства? Прежде всего, плавность хода, просторный салон и большой багажник. Простая конструкция позволяет экономить на обслуживании. Лучше всего покупать рестайлинговую версию с 8-клапанным 2,0 л бензиновым двигателем, механической коробкой передач, которую делали после 1999 года, так как у нее кузов оцинкован.
Старые не оцинкованные автомобили Opel известны тем, что приходится много внимания уделять защите их кузова.
Очень надежен 2,0 л бензиновый двигатель. Эксперты рекомендуют брать версию именно с таким агрегатом. Дизели Omega отличаются средней надежностью.
Volkswagen Golf IV
Volkswagen Golf четвертого поколения можно считать еще «классическим» «Гольфом». Его пятое поколение получило современные на то время технологии, которые ему, как говорится, «не пошли впрок», хотя и привели к хорошим продажам.
Мотористы рекомендуют Golf IV с 1,6 л бензиновым двигателем или 1,9 л дизелем. Лучше всего брать версию с механической коробкой передач.
Mercedes-Benz E-class W210
Mercedes-Benz E-class W210 сейчас можно купить за относительно небольшие деньги. Но тут следует учесть, что пробег у него будет довольно большой. Продавец наверняка скрутит десятки, если не сотни, километров.
При покупке культового «мерина» обратите внимание на состояние его кузова. «Мерседесы» тех лет имели не очень хорошую защиту от коррозии.
Мотористы рекомендуют покупать версии с 2,0 или 2,3 л бензиновыми двигателями. Бензиновые моторы больших объемов у «меринов» скорее всего «убиты», так же как и дизеля.
Chrysler Voyager
Минивэн Chrysler Voyager появился в Европе в 1988 году. Это очень практичный автомобиль с большим салоном и багажником. Ходовая простая в ремонте и довольно надежная. Учтите, что бензиновые двигатели этого минивэна потребляют много топлива, хотя они спокойно переносят 92-й бензин.
Мотористы рекомендуют версии с бензиновыми двигателями, а не с дизелями, так как они более капризны.
Особое внимание при покупке Voyager обратите на кузов. К сожалению. Американские модели никогда не имели хорошей антикоррозийной защиты.
Skoda Fabia
Компактная Skoda Fabia всегда пользовалась популярностью в Украине. Она доступная по цене и недорогая в обслуживании. Единственный недостаток – слабый базовый 1,2 л бензиновый двигатель.
Читайте также: Фотошпионы засняли новый Chevrolet на испытательной трассе
Мотористы рекомендуют более мощные бензиновый двигатели или 1,9 л дизель, которые меньше изнашиваются.
Нынешней осенью депутаты Верховной Рады наконец-то решат судьбу автомобилей с иностранной регистрацией. В ожидании этого события эксперты составили ТОП-5 бюджетных «евроблях», чья стоимость не превышает 2 тыс. долларов. Заодно они дали советы, как выбрать такой автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Opel Omega B
Opel Omega B (см. фото вверху) – очень практичный автомобиль, особенно в кузове универсал. Какие его достоинства? Прежде всего, плавность хода, просторный салон и большой багажник. Простая конструкция позволяет экономить на обслуживании. Лучше всего покупать рестайлинговую версию с 8-клапанным 2,0 л бензиновым двигателем, механической коробкой передач, которую делали после 1999 года, так как у нее кузов оцинкован.
Старые не оцинкованные автомобили Opel известны тем, что приходится много внимания уделять защите их кузова.
Очень надежен 2,0 л бензиновый двигатель. Эксперты рекомендуют брать версию именно с таким агрегатом. Дизели Omega отличаются средней надежностью.
Volkswagen Golf IV
Volkswagen Golf четвертого поколения можно считать еще «классическим» «Гольфом». Его пятое поколение получило современные на то время технологии, которые ему, как говорится, «не пошли впрок», хотя и привели к хорошим продажам.
Мотористы рекомендуют Golf IV с 1,6 л бензиновым двигателем или 1,9 л дизелем. Лучше всего брать версию с механической коробкой передач.
Mercedes-Benz E-class W210
Mercedes-Benz E-class W210 сейчас можно купить за относительно небольшие деньги. Но тут следует учесть, что пробег у него будет довольно большой. Продавец наверняка скрутит десятки, если не сотни, километров.
При покупке культового «мерина» обратите внимание на состояние его кузова. «Мерседесы» тех лет имели не очень хорошую защиту от коррозии.
Мотористы рекомендуют покупать версии с 2,0 или 2,3 л бензиновыми двигателями. Бензиновые моторы больших объемов у «меринов» скорее всего «убиты», так же как и дизеля.
Chrysler Voyager
Минивэн Chrysler Voyager появился в Европе в 1988 году. Это очень практичный автомобиль с большим салоном и багажником. Ходовая простая в ремонте и довольно надежная. Учтите, что бензиновые двигатели этого минивэна потребляют много топлива, хотя они спокойно переносят 92-й бензин.
Мотористы рекомендуют версии с бензиновыми двигателями, а не с дизелями, так как они более капризны.
Особое внимание при покупке Voyager обратите на кузов. К сожалению. Американские модели никогда не имели хорошей антикоррозийной защиты.
Skoda Fabia
Компактная Skoda Fabia всегда пользовалась популярностью в Украине. Она доступная по цене и недорогая в обслуживании. Единственный недостаток – слабый базовый 1,2 л бензиновый двигатель.
Читайте также: Фотошпионы засняли новый Chevrolet на испытательной трассе
Мотористы рекомендуют более мощные бензиновый двигатели или 1,9 л дизель, которые меньше изнашиваются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
119
0
Также советуем посмотреть
- Потешные дикие животные, «подражающие» людям
- Всем нужна улыбка: подборка отличных анекдотов на понедельник
- Смешные доказательства того, что лето уже закончилось
- В ВСУ опровергают фейки вокруг осеннего призыва
- Прикольные смс от «мастеров» флирта
- Забавные проблемы, с которыми девушки сталкиваются осенью
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
Оставьте свой комментарий