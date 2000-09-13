Раздел: Авто
Mercedes готовит громкую премьеру на Парижском автосалоне
Презентация состоится в конце этого месяца.
Концерн Daimler обнародовал два тизера первой заряженной версии хэтчбека А-класса. Машину покажут через две недели на Парижском автосалоне, и европейцы смогут заказать ее у дилеров в том же месяце, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.
Mercedes-AMG A35 вооружат двухлитровой «турбочетверкой» отдачей около 300 л.с., к ней добавляется преселективный робот и система полного привода 4Matic. Напомним, что классический 9-ступенчатый автомат на компактные «Мерседесы» не ставится.
Но это только начало истории. В 2019 немцы выпустят на рынок настоящие ракеты - AMG A45 и AMG A45 S. Как минимум второй (а то и оба!) Будут располагать двигателями мощностью 400 л.с.
Читайте также: Эксперты назвали лучшие недорогие авто на "евробляхах"
В прошлом поколении мощный А-класс развивал 360 л.с. до рестайлинга и 381 л.с. после обновления.
Концерн Daimler обнародовал два тизера первой заряженной версии хэтчбека А-класса. Машину покажут через две недели на Парижском автосалоне, и европейцы смогут заказать ее у дилеров в том же месяце, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.
Mercedes-AMG A35 вооружат двухлитровой «турбочетверкой» отдачей около 300 л.с., к ней добавляется преселективный робот и система полного привода 4Matic. Напомним, что классический 9-ступенчатый автомат на компактные «Мерседесы» не ставится.
Но это только начало истории. В 2019 немцы выпустят на рынок настоящие ракеты - AMG A45 и AMG A45 S. Как минимум второй (а то и оба!) Будут располагать двигателями мощностью 400 л.с.
Читайте также: Эксперты назвали лучшие недорогие авто на "евробляхах"
В прошлом поколении мощный А-класс развивал 360 л.с. до рестайлинга и 381 л.с. после обновления.
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