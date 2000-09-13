Раздел: Авто
Citroen C3-XR показали до официальной премьеры
Автомобиль подвергся серьезному рестайлингу.
В Сети появились фотографии рестайлингового кроссовер C3-XR без какого-либо камуфляжа. Ожидается, что посвежевшая модель поступит в продажу до конца текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Компактный «паркетник» Citroen C3-XR дебютировал в 2014-м. Эта модель создана специально для китайского рынка, ее производство налажено на местном заводе СП PSA и Dongfeng. Теперь же пришло время планового рестайлинга – снимки посвежевшего кроссовера внесли в базу министерства промышленности Поднебесной.
«Паркетник» обзавелся новыми капотом и бамперами, другими радиаторной решеткой и фарами, у задних фонарей поменяли рисунок. Кстати, спереди на кросс можно установить цветные вставки – как у Citroen C5 Aircross или Cactus, но боковые накладки Airbump предназначенной для Китая модели не достались. Еще для китайского кросса предусмотрены диски нового дизайна.
Длина рестайлингового C3-XR выросла на 20 мм до 4282 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1748 мм, высота – 1557 мм, колесная база – 2655 мм. «Паркетник» построен на «тележке» PF1, которая также лежит в основе многих других моделей концерна PSA Group – на ней, например, базируются нынешние Peugeot 2008 и Citroen C-Elysee/Peugeot 301.
Посвежевший Citroen C3-XR предложат с прежней бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech, но ее мощность урезали со 136 до 116 л.с. Дореформенный кросс с мотором 1.2 доступен с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».
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Предшественник также оснащается «атмосферником» 1.6 и «турбочетверкой» 1.6 THP с отдачей в 117 и 167 л.с. соответственно, однако пока неизвестно, остались ли в строю эти моторы. Привод же в любом случае только передний.
В Сети появились фотографии рестайлингового кроссовер C3-XR без какого-либо камуфляжа. Ожидается, что посвежевшая модель поступит в продажу до конца текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Компактный «паркетник» Citroen C3-XR дебютировал в 2014-м. Эта модель создана специально для китайского рынка, ее производство налажено на местном заводе СП PSA и Dongfeng. Теперь же пришло время планового рестайлинга – снимки посвежевшего кроссовера внесли в базу министерства промышленности Поднебесной.
«Паркетник» обзавелся новыми капотом и бамперами, другими радиаторной решеткой и фарами, у задних фонарей поменяли рисунок. Кстати, спереди на кросс можно установить цветные вставки – как у Citroen C5 Aircross или Cactus, но боковые накладки Airbump предназначенной для Китая модели не достались. Еще для китайского кросса предусмотрены диски нового дизайна.
Длина рестайлингового C3-XR выросла на 20 мм до 4282 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1748 мм, высота – 1557 мм, колесная база – 2655 мм. «Паркетник» построен на «тележке» PF1, которая также лежит в основе многих других моделей концерна PSA Group – на ней, например, базируются нынешние Peugeot 2008 и Citroen C-Elysee/Peugeot 301.
Посвежевший Citroen C3-XR предложат с прежней бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech, но ее мощность урезали со 136 до 116 л.с. Дореформенный кросс с мотором 1.2 доступен с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».
Читайте также: Mercedes готовит громкую премьеру на Парижском автосалоне
Предшественник также оснащается «атмосферником» 1.6 и «турбочетверкой» 1.6 THP с отдачей в 117 и 167 л.с. соответственно, однако пока неизвестно, остались ли в строю эти моторы. Привод же в любом случае только передний.
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