» » Citroen C3-XR показали до официальной премьеры
Раздел: Авто  
0

Citroen C3-XR показали до официальной премьеры

Citroen C3-XR показали до официальной премьеры Автомобиль подвергся серьезному рестайлингу.

В Сети появились фотографии рестайлингового кроссовер C3-XR без какого-либо камуфляжа. Ожидается, что посвежевшая модель поступит в продажу до конца текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

Компактный «паркетник» Citroen C3-XR дебютировал в 2014-м. Эта модель создана специально для китайского рынка, ее производство налажено на местном заводе СП PSA и Dongfeng. Теперь же пришло время планового рестайлинга – снимки посвежевшего кроссовера внесли в базу министерства промышленности Поднебесной.

«Паркетник» обзавелся новыми капотом и бамперами, другими радиаторной решеткой и фарами, у задних фонарей поменяли рисунок. Кстати, спереди на кросс можно установить цветные вставки – как у Citroen C5 Aircross или Cactus, но боковые накладки Airbump предназначенной для Китая модели не достались. Еще для китайского кросса предусмотрены диски нового дизайна.

Длина рестайлингового C3-XR выросла на 20 мм до 4282 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1748 мм, высота – 1557 мм, колесная база – 2655 мм. «Паркетник» построен на «тележке» PF1, которая также лежит в основе многих других моделей концерна PSA Group – на ней, например, базируются нынешние Peugeot 2008 и Citroen C-Elysee/Peugeot 301.

Посвежевший Citroen C3-XR предложат с прежней бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech, но ее мощность урезали со 136 до 116 л.с. Дореформенный кросс с мотором 1.2 доступен с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».

Читайте также: Mercedes готовит громкую премьеру на Парижском автосалоне

Предшественник также оснащается «атмосферником» 1.6 и «турбочетверкой» 1.6 THP с отдачей в 117 и 167 л.с. соответственно, однако пока неизвестно, остались ли в строю эти моторы. Привод же в любом случае только передний.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Citroen, C3-XR

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     542
     0

Похожие новости по теме

Китайцы выпустили новый бюджетный Китайцы выпустили новый бюджетный "паркетник"

В продажу модель, вероятно, поступит в следующем году.

Hyundai показала фотографии нового Tucson Hyundai показала фотографии нового Tucson

Появились фотографии рестайлингового «паркетника» Tucson, предназначенного для китайского рынка.

Citroen анонсировал новый кроссовер Citroen анонсировал новый кроссовер

Производитель анонсировал на своих страницах в соцсетях дату дебюта европейского варианта SUV.

Рассекречен дизайн нового кроссовера Citroen Рассекречен дизайн нового кроссовера Citroen

Citroen C5 Aircross построят на платформе EMP2 концерна PSA Group.

Citroen показал первые фотографии возрожденного седана C6 Citroen показал первые фотографии возрожденного седана C6

Премьера флагманского седана Citroen C6 состоится в конце апреля текущего года на Пекинском автосалоне.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх