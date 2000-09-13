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Раздел: Авто  
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В Lexus рассказали, как изменится самый маленький кроссовер

В Lexus рассказали, как изменится самый маленький кроссоверСамый маленький кроссовер превратят в «заряженный» гибрид.

Компактный кроссовер Lexus UX может получить «горячую» F-версию с перенастроенной гибридной силовой установкой. По словам исполнительного вице-президента компании Чики Како, марка намерена изменить имидж гибридов и в будущем представить более спортивные варианты, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

В интервью изданию WhatCar? Како сообщила, что окончательное решение о выводе новой модификации на рынок еще не принято, но у UX есть потенциал стать одной из F-моделей. Улучшения динамических характеристик кроссовера намерены добиваться за счет особой калибровки блока управления и установки мощного электромотора - сейчас мотор на UX 250h выдает всего около семи лошадиных сил.

Новую гибридную установку Lexus уже начал тестировать на купе LC. По слухам, на двухдверке ее суммарная отдача составляет около 600 сил. На обычном LC 500h гибридный агрегат выдает 359 лошадиных сил.

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Сейчас базовая модификация Lexus UX оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 171 лошадиная сила. Коробка - вариатор Direct Shift с механической «стартовой» передачей. Старший агрегат - гибридная установка на базе двухлитрового «атмосферника». Ее отдача - 178 лошадиных сил.
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 Теги: Lexus, кроссовер, заряженный, гибридные авто

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Сегодня, 11:56 » Автор: Алена Шимко
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