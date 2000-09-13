Раздел: Авто
Рассекречен внешний вид и характеристики Audi e-tron
Это первый полностью электрический кроссовер марки.
Премьера автомобиля должна была состояться еще в конце августа, однако мероприятие перенесли из-за ареста руководителя компании Руперта Штадлера, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Компания Audi раскрыла фотографии и технические характеристики серийной версии модели e-tron, которая позиционируется как первый полностью электрический кроссовер марки.
Каких-либо существенных отличий от предсерийного варианта товарная версия e-tron не получила. Автомобиль базируется на модульной платформе MLB Evo, длина модели составляет 4900 мм, ширина 1930 мм, высота 1666 мм, размер колесной базы равняется 2928 мм. В движение e-tron приводят два асинхронных электродвигателя (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 408 л.с., которые работают с литий-ионной батареей емкостью 95 кВт∙ч.
Производитель заявляет, что одного цикла зарядки хватит на путешествие протяженностью 400 км. Максимальная скорость ограничена в 200 км/ч. В Audi также уверяют, что смогли добиться самого низкого в классе коэффициента аэродинамического сопротивления - 0,28. Главная «фишка» кроссовера - в отсутствии традиционных боковых зеркал, их место заняли камеры, изображение с которых проецируется на дисплеи в дверях.
В оснащение модели также вошла интеллектуальная подвеска, которая может самостоятельно регулировать дорожный просвет в диапазоне 76 мм. Всего водителю будут доступны 7 вариантов настроек режимов вождения.
Читайте также: Audi показала, как будет выглядеть спорткар PB 18 e-tron
Ожидается, что в Европе машина будет продаваться с конца 2018 года. Сборка модели уже налажена на заводе в Брюсселе. Стартовая цена электрического e-ton родном рынке Германии составит 79 900 евро. В начале 2019 года автомобили начнут поставлять в США.
Премьера автомобиля должна была состояться еще в конце августа, однако мероприятие перенесли из-за ареста руководителя компании Руперта Штадлера, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Компания Audi раскрыла фотографии и технические характеристики серийной версии модели e-tron, которая позиционируется как первый полностью электрический кроссовер марки.
Каких-либо существенных отличий от предсерийного варианта товарная версия e-tron не получила. Автомобиль базируется на модульной платформе MLB Evo, длина модели составляет 4900 мм, ширина 1930 мм, высота 1666 мм, размер колесной базы равняется 2928 мм. В движение e-tron приводят два асинхронных электродвигателя (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 408 л.с., которые работают с литий-ионной батареей емкостью 95 кВт∙ч.
Производитель заявляет, что одного цикла зарядки хватит на путешествие протяженностью 400 км. Максимальная скорость ограничена в 200 км/ч. В Audi также уверяют, что смогли добиться самого низкого в классе коэффициента аэродинамического сопротивления - 0,28. Главная «фишка» кроссовера - в отсутствии традиционных боковых зеркал, их место заняли камеры, изображение с которых проецируется на дисплеи в дверях.
В оснащение модели также вошла интеллектуальная подвеска, которая может самостоятельно регулировать дорожный просвет в диапазоне 76 мм. Всего водителю будут доступны 7 вариантов настроек режимов вождения.
Читайте также: Audi показала, как будет выглядеть спорткар PB 18 e-tron
Ожидается, что в Европе машина будет продаваться с конца 2018 года. Сборка модели уже налажена на заводе в Брюсселе. Стартовая цена электрического e-ton родном рынке Германии составит 79 900 евро. В начале 2019 года автомобили начнут поставлять в США.
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