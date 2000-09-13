» » Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
Раздел: Авто  
0

Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью

Кроссовер Audi E-Tron стал серийной модельюОформление интерьера выполнено в стиле других современных моделей марки.

Компания Audi официально представила серийный электромобиль E-Tron. Производство модели уже стартовало на заводе в Бельгии, а продажи новинки на европейском рынке начнутся в конце года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wroom.

В виде концепт-кара Audi E-Tron впервые показали ещё три года назад, и теперь электрический кроссовер стал серийной моделью. В основе конструкции машины лежит модульная платформа MLB Evo, а дизайн новинки напоминает о недавно дебютировавших паркетниках Audi Q8 и Q3. В стандартном оснащении автомобиля есть пневмоподвеска, позволяющая изменять дорожный просвет в диапазоне 76 мм.

Оформление интерьера выполнено в стиле других современных моделей марки, но у "Е-трона" появится необычная опция - видеокамеры вместо боковых зеркал заднего вида. Изображение с них выводится на небольшие экранчики, расположенные у передних стоек кузова, поэтому водителю всё равно придётся привычно крутить головой по сторонам. Правда, отказаться от традиционных зеркал в пользу камер пока позволяет только японское законодательство, а в других странах это запрещено.

Техническая "начинка" - примерно такая же, как у конкурентов, электрических кроссоверов Mercedes-Benz EQC или Jaguar I-Pace. На каждой из осей "Е-Трона" расположено по элеторомотору, которые развивают номинальную мощность 360 л. с., но кратковременно могут выдать 408 л. с.

Читайте также: Audi успешно испытала электрический кроссовер Audi E-Tron

Под полом салона - батарея ёмкостью 95 кВт·ч, обеспечивающая запас хода 400 км на одной зарядке (при измерении по реалистичному стандарту WLTP). На терминале быстрой зарядки за полчаса можно пополнить запас энергии на 80%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Audi E-Tron, серийная модель

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:06 » Автор: Едгар Букмирза
     393
     0

Похожие новости по теме

Рассекречен внешний вид и характеристики Audi e-tron Рассекречен внешний вид и характеристики Audi e-tron

Это первый полностью электрический кроссовер марки.

Audi успешно испытала электрический кроссовер Audi E-Tron Audi успешно испытала электрический кроссовер Audi E-Tron

Audi вывела на первый тест-драйв свой новый электрический кроссовер E-Tron.

Audi вывела на дорожные тесты электрический кроссовер Audi вывела на дорожные тесты электрический кроссовер

Запас хода новинки превысит 500 километров.

Электрический кроссовер Audi Электрический кроссовер Audi "засекли" на тестах

Фотошпионам удалось заснять на испытаниях а Европе серийную версию электрокара Audi E-Tron.

Audi представила электрический концепт-кроссовер E-Tron Quattro Audi представила электрический концепт-кроссовер E-Tron Quattro

Концепт продемонстрировали на выставке CES 2016 в Лас-Вегасе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх