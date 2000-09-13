Раздел: Авто
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
Оформление интерьера выполнено в стиле других современных моделей марки.
Компания Audi официально представила серийный электромобиль E-Tron. Производство модели уже стартовало на заводе в Бельгии, а продажи новинки на европейском рынке начнутся в конце года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wroom.
В виде концепт-кара Audi E-Tron впервые показали ещё три года назад, и теперь электрический кроссовер стал серийной моделью. В основе конструкции машины лежит модульная платформа MLB Evo, а дизайн новинки напоминает о недавно дебютировавших паркетниках Audi Q8 и Q3. В стандартном оснащении автомобиля есть пневмоподвеска, позволяющая изменять дорожный просвет в диапазоне 76 мм.
Оформление интерьера выполнено в стиле других современных моделей марки, но у "Е-трона" появится необычная опция - видеокамеры вместо боковых зеркал заднего вида. Изображение с них выводится на небольшие экранчики, расположенные у передних стоек кузова, поэтому водителю всё равно придётся привычно крутить головой по сторонам. Правда, отказаться от традиционных зеркал в пользу камер пока позволяет только японское законодательство, а в других странах это запрещено.
Техническая "начинка" - примерно такая же, как у конкурентов, электрических кроссоверов Mercedes-Benz EQC или Jaguar I-Pace. На каждой из осей "Е-Трона" расположено по элеторомотору, которые развивают номинальную мощность 360 л. с., но кратковременно могут выдать 408 л. с.
Читайте также: Audi успешно испытала электрический кроссовер Audi E-Tron
Под полом салона - батарея ёмкостью 95 кВт·ч, обеспечивающая запас хода 400 км на одной зарядке (при измерении по реалистичному стандарту WLTP). На терминале быстрой зарядки за полчаса можно пополнить запас энергии на 80%.
Компания Audi официально представила серийный электромобиль E-Tron. Производство модели уже стартовало на заводе в Бельгии, а продажи новинки на европейском рынке начнутся в конце года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wroom.
В виде концепт-кара Audi E-Tron впервые показали ещё три года назад, и теперь электрический кроссовер стал серийной моделью. В основе конструкции машины лежит модульная платформа MLB Evo, а дизайн новинки напоминает о недавно дебютировавших паркетниках Audi Q8 и Q3. В стандартном оснащении автомобиля есть пневмоподвеска, позволяющая изменять дорожный просвет в диапазоне 76 мм.
Оформление интерьера выполнено в стиле других современных моделей марки, но у "Е-трона" появится необычная опция - видеокамеры вместо боковых зеркал заднего вида. Изображение с них выводится на небольшие экранчики, расположенные у передних стоек кузова, поэтому водителю всё равно придётся привычно крутить головой по сторонам. Правда, отказаться от традиционных зеркал в пользу камер пока позволяет только японское законодательство, а в других странах это запрещено.
Техническая "начинка" - примерно такая же, как у конкурентов, электрических кроссоверов Mercedes-Benz EQC или Jaguar I-Pace. На каждой из осей "Е-Трона" расположено по элеторомотору, которые развивают номинальную мощность 360 л. с., но кратковременно могут выдать 408 л. с.
Читайте также: Audi успешно испытала электрический кроссовер Audi E-Tron
Под полом салона - батарея ёмкостью 95 кВт·ч, обеспечивающая запас хода 400 км на одной зарядке (при измерении по реалистичному стандарту WLTP). На терминале быстрой зарядки за полчаса можно пополнить запас энергии на 80%.
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