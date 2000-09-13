Раздел: Авто
Раскрыт внешний вид спидстеров Ferrari Monza
Общая концепция баркетт Monza позаимствована у Ferrari Rossa.
На закрытом мероприятии для постоянных клиентов Ferrari представила две новые модели: баркетты Monza SP1 и Monza SP2, построенные на базе суперкара 812 Superfast. Машины, выполненные в стиле гоночных «Феррари» 1950 годов, будут выпущены в количестве 200 экземпляров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
На фотографиях видно, что автомобили отличаются наличием пассажирского сиденья у SP2, а также цветом кузова и салона. Оба оборудованы низким лобовым стеклом, рельефными обтекателями, скрывающими дуги безопасности, гоночными креслами и органами управления от 812 Superfast.
Данных о силовой установке нет. Вероятно, «Монцы» оснащены 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, как на исходном 812. Отдача агрегата, совмещенного семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, составляет 800 лошадиных сил. Ferrari 812 Superfast способен разгоняться до «сотни» за 2,9 секунды. Максимальная скорость - 340 километров в час.
Читайте также: Ferrari показала первое изображение новой модели
Похоже, что общая концепция баркетт Monza, позаимствована у Ferrari Rossa, дебютировавшего в 2000 году. Прототип, построенный ателье Pininfarina, оснастили 5,5-литровым двигателем V12, отдача которого составляла 485 сил и 568 Нм момента. Суперкар мог разгоняться до ста километров в час за 4.5 секунды. Его максимальная скорость составляла 300 километров в час.
На закрытом мероприятии для постоянных клиентов Ferrari представила две новые модели: баркетты Monza SP1 и Monza SP2, построенные на базе суперкара 812 Superfast. Машины, выполненные в стиле гоночных «Феррари» 1950 годов, будут выпущены в количестве 200 экземпляров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
На фотографиях видно, что автомобили отличаются наличием пассажирского сиденья у SP2, а также цветом кузова и салона. Оба оборудованы низким лобовым стеклом, рельефными обтекателями, скрывающими дуги безопасности, гоночными креслами и органами управления от 812 Superfast.
Данных о силовой установке нет. Вероятно, «Монцы» оснащены 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, как на исходном 812. Отдача агрегата, совмещенного семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, составляет 800 лошадиных сил. Ferrari 812 Superfast способен разгоняться до «сотни» за 2,9 секунды. Максимальная скорость - 340 километров в час.
Читайте также: Ferrari показала первое изображение новой модели
Похоже, что общая концепция баркетт Monza, позаимствована у Ferrari Rossa, дебютировавшего в 2000 году. Прототип, построенный ателье Pininfarina, оснастили 5,5-литровым двигателем V12, отдача которого составляла 485 сил и 568 Нм момента. Суперкар мог разгоняться до ста километров в час за 4.5 секунды. Его максимальная скорость составляла 300 километров в час.
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