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Volkswagen Jetta установил рекорд скорости
Седан построен на базе серийной модели по требованиям класса BGC/G.
608-сильный Volkswagen Jetta установил новый рекорд скорости на соляном озере Бонневиль. Седан смог разогнаться до 338,2 километра в час, улучшив предыдущее достижение на 2,7 километра в час.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Подготовкой автомобиля к рекордному заезду занималось калифорнийское ателье THR Manufacturing. Седан построен на базе серийной модели по требованиям класса BGC/G Южно-калифорнийской хронометрической ассоциации и оснащен доработанным двухлитровым турбомотором от спортивной версии Jetta GLI, совмещенным с шестиступенчатой «механикой».
Список изменений не ограничился только двигателем: «Джетте» занизили подвеску, установили на колеса обтекатели, оснастили машину дифференциалом повышенного трения, каркасом безопасности, системой пожаротушения, гоночным креслом и двумя тормозными парашютами.
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В июне Volkswagen установил еще один рекорд: электрический прототип I.D. R смог проехать трассу «Пайкс Пик» за семь минут и 57,148 секунды - на 16 секунд быстрее времени, которое в 2013 году показал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16.
608-сильный Volkswagen Jetta установил новый рекорд скорости на соляном озере Бонневиль. Седан смог разогнаться до 338,2 километра в час, улучшив предыдущее достижение на 2,7 километра в час.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Подготовкой автомобиля к рекордному заезду занималось калифорнийское ателье THR Manufacturing. Седан построен на базе серийной модели по требованиям класса BGC/G Южно-калифорнийской хронометрической ассоциации и оснащен доработанным двухлитровым турбомотором от спортивной версии Jetta GLI, совмещенным с шестиступенчатой «механикой».
Список изменений не ограничился только двигателем: «Джетте» занизили подвеску, установили на колеса обтекатели, оснастили машину дифференциалом повышенного трения, каркасом безопасности, системой пожаротушения, гоночным креслом и двумя тормозными парашютами.
Читайте также: Гоночный электрокар Volkswagen установил рекорд скорости
В июне Volkswagen установил еще один рекорд: электрический прототип I.D. R смог проехать трассу «Пайкс Пик» за семь минут и 57,148 секунды - на 16 секунд быстрее времени, которое в 2013 году показал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16.
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