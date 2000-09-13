Раздел: Авто
Audi запускает инновационный прокат автомобилей
Водители смогут менять две машины в месяц.
Немецкий автопроизводитель Audi запустил в тестовом режиме сервис по подписке, аналогичный стриминговому сервису типа Apple Music, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Воспользовавшись предложением немецкого концерна, пользователь получает доступ к машинам в течение месяца. Клиентам доступно выбрать два авто в месяц, а страховыми полисами и прочим юридическим сопровождением будет заниматься дилер.
На данном этапе Audi проводит испытания нового сервиса в пяти своих центрах, расположенных в Далласе. Клиентам предлагается за 1395 долларов в месяц выбрать два авто: сейчас предложение состоит из седана А4, купе S5, кабрио А4 и двух «паркетников» - Q5 и Q7. Один раз в месяц клиент может поменять одну машину на иную.
Помимо страховки, дилерский центр берет на себя финансовую сторону в случае возникновения необходимости ремонта.
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Сначала Audi планирует подсчитать рентабельность сервиса в Далласе, а затем возможно распространит его и в других американских городах.
Немецкий автопроизводитель Audi запустил в тестовом режиме сервис по подписке, аналогичный стриминговому сервису типа Apple Music, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Воспользовавшись предложением немецкого концерна, пользователь получает доступ к машинам в течение месяца. Клиентам доступно выбрать два авто в месяц, а страховыми полисами и прочим юридическим сопровождением будет заниматься дилер.
На данном этапе Audi проводит испытания нового сервиса в пяти своих центрах, расположенных в Далласе. Клиентам предлагается за 1395 долларов в месяц выбрать два авто: сейчас предложение состоит из седана А4, купе S5, кабрио А4 и двух «паркетников» - Q5 и Q7. Один раз в месяц клиент может поменять одну машину на иную.
Помимо страховки, дилерский центр берет на себя финансовую сторону в случае возникновения необходимости ремонта.
Читайте также: Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
Сначала Audi планирует подсчитать рентабельность сервиса в Далласе, а затем возможно распространит его и в других американских городах.
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