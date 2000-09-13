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Раздел: Авто  
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Audi запускает инновационный прокат автомобилей

Audi запускает инновационный прокат автомобилей Водители смогут менять две машины в месяц.

Немецкий автопроизводитель Audi запустил в тестовом режиме сервис по подписке, аналогичный стриминговому сервису типа Apple Music, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Воспользовавшись предложением немецкого концерна, пользователь получает доступ к машинам в течение месяца. Клиентам доступно выбрать два авто в месяц, а страховыми полисами и прочим юридическим сопровождением будет заниматься дилер.

На данном этапе Audi проводит испытания нового сервиса в пяти своих центрах, расположенных в Далласе. Клиентам предлагается за 1395 долларов в месяц выбрать два авто: сейчас предложение состоит из седана А4, купе S5, кабрио А4 и двух «паркетников» - Q5 и Q7. Один раз в месяц клиент может поменять одну машину на иную.

Помимо страховки, дилерский центр берет на себя финансовую сторону в случае возникновения необходимости ремонта.

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Сначала Audi планирует подсчитать рентабельность сервиса в Далласе, а затем возможно распространит его и в других американских городах.
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 Теги: Audi, прокат

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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