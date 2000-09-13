Раздел: Авто
Названы марки автомобилей, угоняемые реже всего
Статистика угонов в Украине за последние годы побила все рекорды.
В настоящее время существует масса способов похищения автомобилей: ломовые (взлом автомобиля ломом и кувалдой), интеллектуальные (злоумышленник действует с помощью генератора помех), мошеннические (с помощью дубликата ключей, нелегально запрограммированного брелока), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.
Наименьшее количество угонов зарегистрировали в Подольском районе, в Деснянском и Печерском районах. В этом году фаворитами грабителей стали автомобили марки Toyota, Lexus и Honda.
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Меньше воров интересовали марки авто KIA и Аudi.
В настоящее время существует масса способов похищения автомобилей: ломовые (взлом автомобиля ломом и кувалдой), интеллектуальные (злоумышленник действует с помощью генератора помех), мошеннические (с помощью дубликата ключей, нелегально запрограммированного брелока), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.
Наименьшее количество угонов зарегистрировали в Подольском районе, в Деснянском и Печерском районах. В этом году фаворитами грабителей стали автомобили марки Toyota, Lexus и Honda.
Читайте также: Audi запускает инновационный прокат автомобилей
Меньше воров интересовали марки авто KIA и Аudi.
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