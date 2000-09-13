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Раздел: Авто  
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Названы марки автомобилей, угоняемые реже всего

Названы марки автомобилей, угоняемые реже всего Статистика угонов в Украине за последние годы побила все рекорды.

В настоящее время существует масса способов похищения автомобилей: ломовые (взлом автомобиля ломом и кувалдой), интеллектуальные (злоумышленник действует с помощью генератора помех), мошеннические (с помощью дубликата ключей, нелегально запрограммированного брелока), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.

Наименьшее количество угонов зарегистрировали в Подольском районе, в Деснянском и Печерском районах. В этом году фаворитами грабителей стали автомобили марки Toyota, Lexus и Honda.

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Меньше воров интересовали марки авто KIA и Аudi.
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 Теги: угон, статистика

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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