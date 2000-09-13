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Аналитик рассказал, как изменится цена на бензин
Украинских водителей ждет очередное подорожание топлива.
В Украине до конца 2018 года бензин А-95 подорожает на 60 коп./л. Такой прогноз актуален при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах 78 $/барр, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические новости.
Об этом рассказал аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун.
«Если нефть Brent закрепится на уровне 78 $/барр., что выше примерно на 2%, чем в мае-июне, а гривна останется на уровне 28,2, бензин и ДТ могут подорожать еще на 60 коп./л, с 31,4 до 32 грн/л для А-95 и 29,7 грн/л для ДТ», - прогнозирует эксперт.
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Сейчас на цены на нефть давят два фактора: - желание Саудовской Аравии удержать Brent в диапазоне $70-80 / барр. - опасения финансовых рынков в связи с торговыми войнами.
«Высока вероятность, что нефть Brent не превысит 80 $/барр… Это ограничит цену на топливо в Украине вышеупомянутыми уровнями (32 грн/л для А-95 и 29,7 грн/л для ДТ).
Читайте также: Названы марки автомобилей, угоняемые реже всего
Однако при изменении курса гривна/$ реакция цен на топливо будет неизбежной», - пояснил аналитик.
В Украине до конца 2018 года бензин А-95 подорожает на 60 коп./л. Такой прогноз актуален при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах 78 $/барр, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические новости.
Об этом рассказал аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун.
«Если нефть Brent закрепится на уровне 78 $/барр., что выше примерно на 2%, чем в мае-июне, а гривна останется на уровне 28,2, бензин и ДТ могут подорожать еще на 60 коп./л, с 31,4 до 32 грн/л для А-95 и 29,7 грн/л для ДТ», - прогнозирует эксперт.
Читайте: РПЦ начала подготовку сценария по жесткой эскалации конфликта в Украине
Сейчас на цены на нефть давят два фактора: - желание Саудовской Аравии удержать Brent в диапазоне $70-80 / барр. - опасения финансовых рынков в связи с торговыми войнами.
«Высока вероятность, что нефть Brent не превысит 80 $/барр… Это ограничит цену на топливо в Украине вышеупомянутыми уровнями (32 грн/л для А-95 и 29,7 грн/л для ДТ).
Читайте также: Названы марки автомобилей, угоняемые реже всего
Однако при изменении курса гривна/$ реакция цен на топливо будет неизбежной», - пояснил аналитик.
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