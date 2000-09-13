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Стало известно, когда в Украине могут легализовать "евробляхи"
Нина Южанина прокомментировала принятие нового законопроекта.
Верховная Рада уже в ноябре может принять во втором чтении новые правила для ввоза авто на еврономерах в Украину. Об этом рассказала глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Нардеп отметила, что сейчас в Раде пытаются дополнить проект закона "невероятными изменениями", которые только его ухудшат.
"Они хотят сделать ситуацию менее контролируемой, чем даже в нынешнем законодательстве", - сказала она о вносимых правках.
При этом Южанина добавила, что своими правками депутаты сами себя загоняют в тупик, "предлагая невероятные изменения, которые точно не примут".
В то же время в комментарии изданию УНН она сообщила, что данный вопрос будет вынесен на голосование в Раду в ноябре 2018 года.
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"Я думаю, что (рассмотрение законопроектов, - Апостроф) состоится в ноябре", - сказал она.
Верховная Рада уже в ноябре может принять во втором чтении новые правила для ввоза авто на еврономерах в Украину. Об этом рассказала глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Нардеп отметила, что сейчас в Раде пытаются дополнить проект закона "невероятными изменениями", которые только его ухудшат.
"Они хотят сделать ситуацию менее контролируемой, чем даже в нынешнем законодательстве", - сказала она о вносимых правках.
При этом Южанина добавила, что своими правками депутаты сами себя загоняют в тупик, "предлагая невероятные изменения, которые точно не примут".
В то же время в комментарии изданию УНН она сообщила, что данный вопрос будет вынесен на голосование в Раду в ноябре 2018 года.
Читайте также: Аналитик рассказал, как изменится цена на бензин
"Я думаю, что (рассмотрение законопроектов, - Апостроф) состоится в ноябре", - сказал она.
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