» » Стало известно, когда в Украине могут легализовать "евробляхи"
Раздел: Авто  
0

Стало известно, когда в Украине могут легализовать "евробляхи"

Стало известно, когда в Украине могут легализовать "евробляхи" Нина Южанина прокомментировала принятие нового законопроекта.

Верховная Рада уже в ноябре может принять во втором чтении новые правила для ввоза авто на еврономерах в Украину. Об этом рассказала глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Нардеп отметила, что сейчас в Раде пытаются дополнить проект закона "невероятными изменениями", которые только его ухудшат.

"Они хотят сделать ситуацию менее контролируемой, чем даже в нынешнем законодательстве", - сказала она о вносимых правках.

При этом Южанина добавила, что своими правками депутаты сами себя загоняют в тупик, "предлагая невероятные изменения, которые точно не примут".

В то же время в комментарии изданию УНН она сообщила, что данный вопрос будет вынесен на голосование в Раду в ноябре 2018 года.

Читайте также: Аналитик рассказал, как изменится цена на бензин

"Я думаю, что (рассмотрение законопроектов, - Апостроф) состоится в ноябре", - сказал она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Нина Южанина, евробляхи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     666
     0

Похожие новости по теме

Законопроект о льготной растаможке продвинулся еще на один шаг Законопроект о льготной растаможке продвинулся еще на один шаг

В случае принятия, украинцы смогут платить меньше налогов при ввозе машин.

В Украине снизили налоги на ввоз авто: названы цифры В Украине снизили налоги на ввоз авто: названы цифры

В Верховной Раде разъяснили суть зарегистрированных законопроектов об упрощении таможенного оформления авто на «еврономерах».

Власти рассказали, какой компромисс готовится для владельцев авто на еврономерах Власти рассказали, какой компромисс готовится для владельцев авто на еврономерах

Растаможка нового авто с объемом двигателя 1,600 куб. см обойдется в 150 евро.

В Украине могут снизить пошлины на импорт автомобилей В Украине могут снизить пошлины на импорт автомобилей

В Украине могут снизить пошлинные сборы на импорт иностранных иномарок. Об этом заявила председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина.

Введение «Евро-6» отложили на два года Введение «Евро-6» отложили на два года

В Раде переживали, что в страну станет сложно ввезти автомобили и спецтехнику.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх