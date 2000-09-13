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КрАЗ представил новые пожарные машины

КрАЗ представил новые пожарные машины Машины подходят для проезда в условиях бездорожья.

Кременчугский автомобильный завод изготовил и передал в подразделения ДСНС специальные пожарные КрАЗы - автоцистерны АЦ-4-60(5401НЕ), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4×4) грузоподъемностью 9,5 т изготовлено Кременчугским автозаводом, согласно техническим требованиям ДСНС, прописанных в условиях крупного тендера. Оно предназначено под изготовление различных специзделий, в данном случае - автоцистерны АЦ-4-60.

Оригинальность этого шасси в том, что, с учетом требований заказчика, впервые на двухосном полноприводном КрАЗе применена двухрядная четырехдверный шестиместная кабина МАЗ, параметры которой были прописаны в данном тендере. Кременчугские конструкторы провели адаптацию этой кабины на шасси КрАЗ-5401НЕ.

Широкопрофильная шина с ЦПШ, установленная на этом шасси, позволяет эксплуатировать специзделие не только на дорогах с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. К тому же оснащение автомобиля двумя топливными баками по 165 л, обеспечивающими пробег автомобилю до 600 км, позволяет осуществлять оперативную доставку экипажа и оборудования к месту проведения спасательных, аварийный или других необходимых, согласно спецификации автомобиля, работ.

Автомобиль развивает скорость более 90 км/ч, он достаточно маневренный, благодаря бескапотной компоновке, легко используется в условиях городского цикла. АЦ-4-60 (5401НЕ) оборудован цистерной для воды емкостью 4000 л и баком для пенообразователя на 400 л.

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Вакуумная всасывающая система - автономная полуавтоматическая НВЕ-24. Установлен пожарный центробежный насос ПН-60Б-РР - с подачей 60 л/сек и напором 100 м. Наибольшая геометрическая высота всасывания - 7,5 м. Полная масса машины - 19 тонн.

КрАЗ представил новые пожарные машины
КрАЗ представил новые пожарные машины
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 Теги: КрАЗ, пожарные машины

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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