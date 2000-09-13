Раздел: Авто
КрАЗ представил новые пожарные машины
Машины подходят для проезда в условиях бездорожья.
Кременчугский автомобильный завод изготовил и передал в подразделения ДСНС специальные пожарные КрАЗы - автоцистерны АЦ-4-60(5401НЕ), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4×4) грузоподъемностью 9,5 т изготовлено Кременчугским автозаводом, согласно техническим требованиям ДСНС, прописанных в условиях крупного тендера. Оно предназначено под изготовление различных специзделий, в данном случае - автоцистерны АЦ-4-60.
Оригинальность этого шасси в том, что, с учетом требований заказчика, впервые на двухосном полноприводном КрАЗе применена двухрядная четырехдверный шестиместная кабина МАЗ, параметры которой были прописаны в данном тендере. Кременчугские конструкторы провели адаптацию этой кабины на шасси КрАЗ-5401НЕ.
Широкопрофильная шина с ЦПШ, установленная на этом шасси, позволяет эксплуатировать специзделие не только на дорогах с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. К тому же оснащение автомобиля двумя топливными баками по 165 л, обеспечивающими пробег автомобилю до 600 км, позволяет осуществлять оперативную доставку экипажа и оборудования к месту проведения спасательных, аварийный или других необходимых, согласно спецификации автомобиля, работ.
Автомобиль развивает скорость более 90 км/ч, он достаточно маневренный, благодаря бескапотной компоновке, легко используется в условиях городского цикла. АЦ-4-60 (5401НЕ) оборудован цистерной для воды емкостью 4000 л и баком для пенообразователя на 400 л.
Читайте также: Стало известно, когда в Украине могут легализовать "евробляхи"
Вакуумная всасывающая система - автономная полуавтоматическая НВЕ-24. Установлен пожарный центробежный насос ПН-60Б-РР - с подачей 60 л/сек и напором 100 м. Наибольшая геометрическая высота всасывания - 7,5 м. Полная масса машины - 19 тонн.
Кременчугский автомобильный завод изготовил и передал в подразделения ДСНС специальные пожарные КрАЗы - автоцистерны АЦ-4-60(5401НЕ), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4×4) грузоподъемностью 9,5 т изготовлено Кременчугским автозаводом, согласно техническим требованиям ДСНС, прописанных в условиях крупного тендера. Оно предназначено под изготовление различных специзделий, в данном случае - автоцистерны АЦ-4-60.
Оригинальность этого шасси в том, что, с учетом требований заказчика, впервые на двухосном полноприводном КрАЗе применена двухрядная четырехдверный шестиместная кабина МАЗ, параметры которой были прописаны в данном тендере. Кременчугские конструкторы провели адаптацию этой кабины на шасси КрАЗ-5401НЕ.
Широкопрофильная шина с ЦПШ, установленная на этом шасси, позволяет эксплуатировать специзделие не только на дорогах с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. К тому же оснащение автомобиля двумя топливными баками по 165 л, обеспечивающими пробег автомобилю до 600 км, позволяет осуществлять оперативную доставку экипажа и оборудования к месту проведения спасательных, аварийный или других необходимых, согласно спецификации автомобиля, работ.
Автомобиль развивает скорость более 90 км/ч, он достаточно маневренный, благодаря бескапотной компоновке, легко используется в условиях городского цикла. АЦ-4-60 (5401НЕ) оборудован цистерной для воды емкостью 4000 л и баком для пенообразователя на 400 л.
Читайте также: Стало известно, когда в Украине могут легализовать "евробляхи"
Вакуумная всасывающая система - автономная полуавтоматическая НВЕ-24. Установлен пожарный центробежный насос ПН-60Б-РР - с подачей 60 л/сек и напором 100 м. Наибольшая геометрическая высота всасывания - 7,5 м. Полная масса машины - 19 тонн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
587
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
- В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
- Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем
- В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
- Путин должен быть объявлен в международный розыск
- В деле Зайцевой всплыли новые скандальные подробности
Оставьте свой комментарий