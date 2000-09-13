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Раздел: Авто  
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Volkswagen запустила кампанию доступных электрокаров

Volkswagen запустила кампанию доступных электрокаровVW показал, как сделать инновационные технологии доступными для многих клиентов.

Немецкий автоконцерн Volkswagen запускает кампанию Electric for All - стратегическую программу сделать электромобили привлекательнее и доступнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

"Электрическое наступление" Volkswagen основано на модульной матрице электропривода (MEB), технологической платформе, разработанной специально для электромобилей.

Для более глубокого знакомства платформа MEB в "живом" виде была представлена на семинаре компании в Дрездене.

Выяснилось, что это во многом похожая на аналоги, которые создают конкуренты технология, в виде плоской батареи с подсоединенными приводами и дополнительными системами.

Модульность системы заключается в вариативности емкости батареи, которая может быть доведена до 101 кВтч. Исключительность платформы заключается в деталях ее компоновки и в том, что все уже адаптировано к массовому производству.

Демонстрация платформы сопровождалась комментарием, что стратегия ELECTRIC FOR ALL - это способ сделать инновационные технологии доступными для многих клиентов. Платформа MEB в данной стратегии является важнейшим элементом, поскольку предлагает недостижимое до сих пор соотношение цены и качества, а также способствует преобразованию электромобиля из нишевого продукта в массовый.

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Кроме "живой" демонстрации платформы MEB, здесь же компания представила прототип дизайна Volks-Wallbox - доступной домашней системы, позволяющей быстро и удобно заряжать электрокары семейства I.D.
Volkswagen запустила кампанию доступных электрокаров
Volkswagen запустила кампанию доступных электрокаров
Volkswagen запустила кампанию доступных электрокаров
Volkswagen запустила кампанию доступных электрокаров
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 Теги: Volkswagen, электромобиль, доступное авто

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Сегодня, 10:28 » Автор: Алена Шимко
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