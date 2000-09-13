Раздел: Авто
Volkswagen запустила кампанию доступных электрокаров
VW показал, как сделать инновационные технологии доступными для многих клиентов.
Немецкий автоконцерн Volkswagen запускает кампанию Electric for All - стратегическую программу сделать электромобили привлекательнее и доступнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Электрическое наступление" Volkswagen основано на модульной матрице электропривода (MEB), технологической платформе, разработанной специально для электромобилей.
Для более глубокого знакомства платформа MEB в "живом" виде была представлена на семинаре компании в Дрездене.
Выяснилось, что это во многом похожая на аналоги, которые создают конкуренты технология, в виде плоской батареи с подсоединенными приводами и дополнительными системами.
Модульность системы заключается в вариативности емкости батареи, которая может быть доведена до 101 кВтч. Исключительность платформы заключается в деталях ее компоновки и в том, что все уже адаптировано к массовому производству.
Демонстрация платформы сопровождалась комментарием, что стратегия ELECTRIC FOR ALL - это способ сделать инновационные технологии доступными для многих клиентов. Платформа MEB в данной стратегии является важнейшим элементом, поскольку предлагает недостижимое до сих пор соотношение цены и качества, а также способствует преобразованию электромобиля из нишевого продукта в массовый.
Читайте также: Volkswagen озвучил план по выпуску электрокаров
Кроме "живой" демонстрации платформы MEB, здесь же компания представила прототип дизайна Volks-Wallbox - доступной домашней системы, позволяющей быстро и удобно заряжать электрокары семейства I.D.
Немецкий автоконцерн Volkswagen запускает кампанию Electric for All - стратегическую программу сделать электромобили привлекательнее и доступнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Электрическое наступление" Volkswagen основано на модульной матрице электропривода (MEB), технологической платформе, разработанной специально для электромобилей.
Для более глубокого знакомства платформа MEB в "живом" виде была представлена на семинаре компании в Дрездене.
Выяснилось, что это во многом похожая на аналоги, которые создают конкуренты технология, в виде плоской батареи с подсоединенными приводами и дополнительными системами.
Модульность системы заключается в вариативности емкости батареи, которая может быть доведена до 101 кВтч. Исключительность платформы заключается в деталях ее компоновки и в том, что все уже адаптировано к массовому производству.
Демонстрация платформы сопровождалась комментарием, что стратегия ELECTRIC FOR ALL - это способ сделать инновационные технологии доступными для многих клиентов. Платформа MEB в данной стратегии является важнейшим элементом, поскольку предлагает недостижимое до сих пор соотношение цены и качества, а также способствует преобразованию электромобиля из нишевого продукта в массовый.
Читайте также: Volkswagen озвучил план по выпуску электрокаров
Кроме "живой" демонстрации платформы MEB, здесь же компания представила прототип дизайна Volks-Wallbox - доступной домашней системы, позволяющей быстро и удобно заряжать электрокары семейства I.D.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
188
0
Также советуем посмотреть
- Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
- Избиение журналистов: все это плохо заканчивается
- Ученые решили устроить свою «битву экстрасенсов»
- Війна і цінності
- За сутки двое военных ВСУ погибли, один получил легкие ранения
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
Оставьте свой комментарий