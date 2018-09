Volkswagen запустила кампанию доступных электрокаров

Немецкий автоконцерн Volkswagen запускает кампанию Electric for All - стратегическую программу сделать электромобили привлекательнее и доступнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости "Электрическое наступление" Volkswagen основано на модульной матрице электропривода (MEB), технологической платформе, разработанной специально для электромобилей.Для более глубокого знакомства платформа MEB в "живом" виде была представлена на семинаре компании в Дрездене.Выяснилось, что это во многом похожая на аналоги, которые создают конкуренты технология, в виде плоской батареи с подсоединенными приводами и дополнительными системами.Модульность системы заключается в вариативности емкости батареи, которая может быть доведена до 101 кВтч. Исключительность платформы заключается в деталях ее компоновки и в том, что все уже адаптировано к массовому производству.Демонстрация платформы сопровождалась комментарием, что стратегия ELECTRIC FOR ALL - это способ сделать инновационные технологии доступными для многих клиентов. Платформа MEB в данной стратегии является важнейшим элементом, поскольку предлагает недостижимое до сих пор соотношение цены и качества, а также способствует преобразованию электромобиля из нишевого продукта в массовый.Кроме "живой" демонстрации платформы MEB, здесь же компания представила прототип дизайна Volks-Wallbox - доступной домашней системы, позволяющей быстро и удобно заряжать электрокары семейства I.D.