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Peugeot показал прототип ретрокара 504 Coupe
Постройка прототипа заняла два года.
Шеф-дизайнер Peugeot Жиль Видаль опубликовал в своем Instagram-аккаунте новые фотографии шоу-кара, вдохновением для которого послужила культовая модель марки - 504 Coupe. Новинка, дебют которой состоится в Париже, получит электрическую силовую установку и посадочную формулу 2+2, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Судя по тэгам, сопровождающим фотографии, прототип оснастят системой автономного управления и интерьером iCockpit, второе поколение которого дебютировало на кроссовере 3008. Кроме этого, концепт-кар получит цифровые боковые зеркала и задние фонари в стиле прототипа Instinct.
На связь концепт-кара с Peugeot 504 Coupe намекает воздухозаборник в верхней кромке капота. Похожее, но менее изящное решение использовалось на оригинальной модели.
Ранее глава Peugeot Жан-Филипп Импарато сообщил, что постройка прототипа заняла два года. Концепт-кар демонстрирует стиль будущего флагмана, который, вероятно, станет частью семейства 508. У лифтбека также есть общая с Peugeot 504 и 504 Coupe особенность - размещенная на капоте эмблема с указанием модели.
Читайте также: Peugeot показал новый гоночный автомобиль. Видео
Шоу-кар должен подтвердить серьезность намерений компании по электрификации модельного ряда. С 2019 года все Peugeot будут оснащаться бензиновым, дизельным и гибридным/электрическим агрегатом. Выбор установки будет зависеть от размера машины: крупные станут гибридами, компактные модели перейдут на электротягу.
Шеф-дизайнер Peugeot Жиль Видаль опубликовал в своем Instagram-аккаунте новые фотографии шоу-кара, вдохновением для которого послужила культовая модель марки - 504 Coupe. Новинка, дебют которой состоится в Париже, получит электрическую силовую установку и посадочную формулу 2+2, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Судя по тэгам, сопровождающим фотографии, прототип оснастят системой автономного управления и интерьером iCockpit, второе поколение которого дебютировало на кроссовере 3008. Кроме этого, концепт-кар получит цифровые боковые зеркала и задние фонари в стиле прототипа Instinct.
На связь концепт-кара с Peugeot 504 Coupe намекает воздухозаборник в верхней кромке капота. Похожее, но менее изящное решение использовалось на оригинальной модели.
Ранее глава Peugeot Жан-Филипп Импарато сообщил, что постройка прототипа заняла два года. Концепт-кар демонстрирует стиль будущего флагмана, который, вероятно, станет частью семейства 508. У лифтбека также есть общая с Peugeot 504 и 504 Coupe особенность - размещенная на капоте эмблема с указанием модели.
Читайте также: Peugeot показал новый гоночный автомобиль. Видео
Шоу-кар должен подтвердить серьезность намерений компании по электрификации модельного ряда. С 2019 года все Peugeot будут оснащаться бензиновым, дизельным и гибридным/электрическим агрегатом. Выбор установки будет зависеть от размера машины: крупные станут гибридами, компактные модели перейдут на электротягу.
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