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В Сети показали "горячую" версию пятиметрового Toyota Century
Toyota намерена выпустить «заряженные» версии седана Century.
Компания Toyota намерена выпустить «заряженные» версии седана Century, подготовленные заводским подразделением Gazoo Racing. Сейчас построены несколько экземпляров машин, которые используют для маркетинговых исследований и оценки рыночного потенциала, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
В прошлом году на сайте Carsensor была опубликована фотографии Toyota Century GR Sport. Это версия начального уровня, которая от обычной машины отличается лишь косметически: измененными бамперами и другими колесами. Рядом с седаном стоит владелец - глава Gazoo Racing Акио Тоеда.
Компания Toyota намерена выпустить «заряженные» версии седана Century, подготовленные заводским подразделением Gazoo Racing. Сейчас построены несколько экземпляров машин, которые используют для маркетинговых исследований и оценки рыночного потенциала.
В прошлом году на сайте Carsensor была опубликована фотографии Toyota Century GR Sport. Это версия начального уровня, которая от обычной машины отличается лишь косметически: измененными бамперами и другими колесами. Рядом с седаном стоит владелец - глава Gazoo Racing Акио Тоеда.
«Экстремальная» версия седана под названием GRMN недавно была сфотографирована в Японии пользователем твиттера 50ESTIMA05. От обычного Century автомобиль отличается спортивным бампером с увеличенным центральным воздухозаборником, решеткой радиатора и спойлером на крышке багажника.
По слухам, Toyota Century GRMN получит доработанную подвеску, полный привод и модернизированную гибридную силовую установку на базе 5,0-литрового двигателя V8. Дебют новинки состоится в ноябре.
Читайте также: В Сети показали новый спортивный автомобиль от Toyota
Toyota Century третьего поколения дебютировал в октябре прошлого года. Седан сменил двигатель V12 на гибридный агрегат от Lexus LS 600h и увеличился в размерах.
Компания Toyota намерена выпустить «заряженные» версии седана Century, подготовленные заводским подразделением Gazoo Racing. Сейчас построены несколько экземпляров машин, которые используют для маркетинговых исследований и оценки рыночного потенциала, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
В прошлом году на сайте Carsensor была опубликована фотографии Toyota Century GR Sport. Это версия начального уровня, которая от обычной машины отличается лишь косметически: измененными бамперами и другими колесами. Рядом с седаном стоит владелец - глава Gazoo Racing Акио Тоеда.
Компания Toyota намерена выпустить «заряженные» версии седана Century, подготовленные заводским подразделением Gazoo Racing. Сейчас построены несколько экземпляров машин, которые используют для маркетинговых исследований и оценки рыночного потенциала.
В прошлом году на сайте Carsensor была опубликована фотографии Toyota Century GR Sport. Это версия начального уровня, которая от обычной машины отличается лишь косметически: измененными бамперами и другими колесами. Рядом с седаном стоит владелец - глава Gazoo Racing Акио Тоеда.
«Экстремальная» версия седана под названием GRMN недавно была сфотографирована в Японии пользователем твиттера 50ESTIMA05. От обычного Century автомобиль отличается спортивным бампером с увеличенным центральным воздухозаборником, решеткой радиатора и спойлером на крышке багажника.
По слухам, Toyota Century GRMN получит доработанную подвеску, полный привод и модернизированную гибридную силовую установку на базе 5,0-литрового двигателя V8. Дебют новинки состоится в ноябре.
Читайте также: В Сети показали новый спортивный автомобиль от Toyota
Toyota Century третьего поколения дебютировал в октябре прошлого года. Седан сменил двигатель V12 на гибридный агрегат от Lexus LS 600h и увеличился в размерах.
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