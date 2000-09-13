» » Renault придумала беспилотник для доставки товаров
Раздел: Авто  
0

Renault придумала беспилотник для доставки товаров

Renault придумала беспилотник для доставки товаровКонцепт предполагет, что получатели смогут отслеживать местоположение посылки с помощью смартфона.

Компания Renault представила концептуальное решение проблемы доставки «последней мили». Это платформа EZ-PRO, состоящая из ведущей автономной и беспилотных ведомых робокапсул. Таким компания видит парк логистических операторов и курьерских служб в будущем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Головная капсула будет оборудована пассажирским отсеком, доступ к которому возможен через дверь в передней части беспилотника. Здесь будет находиться «консьерж», ответственный за планировку маршрута, контроль сроков доставки и обслуживание флота модульных робофургонов. Кроме того, он может осуществлять доставку хрупких предметов или продуктов питания.

Флот беспилотников может передвигаться как сообща, формируя колонны, так и независимо друг от друга. Особенностью своего концепта Renault называет широкие возможности трансформации грузового отсека робокапсул и «шэринг» - использование беспилотников, объединенных единым логистическим центром, для выполнения различных задач. Кроме этого, концепт предполагет, что получатели смогут отслеживать местоположение посылки с помощью смартфона, а также выбирать, забрать ее из рук «консьержа» или камеры хранения в беспилотнике.

Читайте также: AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

Ранее Mercedes-Benz представила похожий концепт беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic. Прототип представляет собой платформу с электрической силовой установкой и модулем искусственного интеллекта, на которую можно установить грузовой или пассажирский модуль.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Renault, беспилотник, товар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:06 » Автор: Едгар Букмирза
     169
     0

Похожие новости по теме

Mercedes-Benz придумал беспилотник-трансформер Mercedes-Benz придумал беспилотник-трансформер

Прототип научили «общаться» с другими участниками движения.

Renault показала, как могут выглядеть такси будущего Renault показала, как могут выглядеть такси будущего

Представленный концепт является беспилотным автомобилем для райдшеринга.

Renault представила концепт автомобиля с деревянными сиденьями Renault представила концепт автомобиля с деревянными сиденьями

Новое купе отличается уникальным дизайном.

Lamborghini представила концепт спорткара будущего Lamborghini представила концепт спорткара будущего

Новинка оснащена силовой установкой на суперконденсаторах.

Mercedes-Benz опубликовала тизер беспилотного минивэна Mercedes-Benz опубликовала тизер беспилотного минивэна

Компания показала тизер концепт-кара для Токийского моторшоу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх