Раздел: Авто
Renault придумала беспилотник для доставки товаров
Концепт предполагет, что получатели смогут отслеживать местоположение посылки с помощью смартфона.
Компания Renault представила концептуальное решение проблемы доставки «последней мили». Это платформа EZ-PRO, состоящая из ведущей автономной и беспилотных ведомых робокапсул. Таким компания видит парк логистических операторов и курьерских служб в будущем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Головная капсула будет оборудована пассажирским отсеком, доступ к которому возможен через дверь в передней части беспилотника. Здесь будет находиться «консьерж», ответственный за планировку маршрута, контроль сроков доставки и обслуживание флота модульных робофургонов. Кроме того, он может осуществлять доставку хрупких предметов или продуктов питания.
Флот беспилотников может передвигаться как сообща, формируя колонны, так и независимо друг от друга. Особенностью своего концепта Renault называет широкие возможности трансформации грузового отсека робокапсул и «шэринг» - использование беспилотников, объединенных единым логистическим центром, для выполнения различных задач. Кроме этого, концепт предполагет, что получатели смогут отслеживать местоположение посылки с помощью смартфона, а также выбирать, забрать ее из рук «консьержа» или камеры хранения в беспилотнике.
Читайте также: AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию
Ранее Mercedes-Benz представила похожий концепт беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic. Прототип представляет собой платформу с электрической силовой установкой и модулем искусственного интеллекта, на которую можно установить грузовой или пассажирский модуль.
Компания Renault представила концептуальное решение проблемы доставки «последней мили». Это платформа EZ-PRO, состоящая из ведущей автономной и беспилотных ведомых робокапсул. Таким компания видит парк логистических операторов и курьерских служб в будущем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Головная капсула будет оборудована пассажирским отсеком, доступ к которому возможен через дверь в передней части беспилотника. Здесь будет находиться «консьерж», ответственный за планировку маршрута, контроль сроков доставки и обслуживание флота модульных робофургонов. Кроме того, он может осуществлять доставку хрупких предметов или продуктов питания.
Флот беспилотников может передвигаться как сообща, формируя колонны, так и независимо друг от друга. Особенностью своего концепта Renault называет широкие возможности трансформации грузового отсека робокапсул и «шэринг» - использование беспилотников, объединенных единым логистическим центром, для выполнения различных задач. Кроме этого, концепт предполагет, что получатели смогут отслеживать местоположение посылки с помощью смартфона, а также выбирать, забрать ее из рук «консьержа» или камеры хранения в беспилотнике.
Читайте также: AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию
Ранее Mercedes-Benz представила похожий концепт беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic. Прототип представляет собой платформу с электрической силовой установкой и модулем искусственного интеллекта, на которую можно установить грузовой или пассажирский модуль.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
169
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
- Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
- Про деякі аспекти економічної футурології
- ООН составила новый отчет о потерях на Донбассе
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
- Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
- Как может выглядеть «пенсионно-кризисный» фонд украинца
- Британский министр обороны посетил зону ООС
- Сеть насмешил снимок чиновников с Ближнего Востока, отказавшихся от чая Путина
- Каким будет личное поражение Путина
- В Чехии собака умудрилась откопать древний клад
- Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
- Избиение журналистов: все это плохо заканчивается
- Ученые решили устроить свою «битву экстрасенсов»
- Війна і цінності
- За сутки двое военных ВСУ погибли, один получил легкие ранения
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
Оставьте свой комментарий