Раздел: Авто
McLaren предложил создать идеальный суперкар с помощью 4K-конфигуратора
Для суперкара McLaren 600LT предложена отделка салона кожей наппа или алькантарой.
Компания McLaren установила в собственных дилерских центрах цифровые панели с доступом к продвинутому 3D-конфигуратору. С его помощью можно получить доступ к стандартному оснащению суперкара 600LT и опциям от MSO, а также рассмотреть трехмерную модель машины в разрешении 4K.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
С помощью конфигуратора клиенты получают доступ к 28 вариантам окраски кузова, в том числе трем эксклюзивным колерам и 14 цветам из палитры McLaren Special Operations. Помимо этого, им доступно шесть вариантов оформления интерьера и широкий выбор деталей из углепластика.
Для суперкара McLaren 600LT предложена отделка салона кожей наппа или алькантарой, установка шеститочечных ремней безопасности из набора MSO, карбоновой крыши, гоночных сидений с каркасом из углепластика, комплекса телеметрии и кованых алюминиевых дисков. Если автомобиль предполагается использоваться на треке, то покупатель может отказаться от установки климатической установки, аудиосистемы и навигации.
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McLaren 600LT - это longtail-верия модели 570S, которая входит в «базовую» и наиболее доступную линейку Sport Series. Хардкорный суперкар оснащен 3,8-литровой твин-турбо «восьмеркой», мощность которой составляет 600 сил и 620 Нм момента. 600LT будут выпускать только 12 месяцев. Цена каждого экземпляра составляет минимум 185 500 фунтов стерлингов (16,3 миллиона рублей по текущему курсу).
Компания McLaren установила в собственных дилерских центрах цифровые панели с доступом к продвинутому 3D-конфигуратору. С его помощью можно получить доступ к стандартному оснащению суперкара 600LT и опциям от MSO, а также рассмотреть трехмерную модель машины в разрешении 4K.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
С помощью конфигуратора клиенты получают доступ к 28 вариантам окраски кузова, в том числе трем эксклюзивным колерам и 14 цветам из палитры McLaren Special Operations. Помимо этого, им доступно шесть вариантов оформления интерьера и широкий выбор деталей из углепластика.
Для суперкара McLaren 600LT предложена отделка салона кожей наппа или алькантарой, установка шеститочечных ремней безопасности из набора MSO, карбоновой крыши, гоночных сидений с каркасом из углепластика, комплекса телеметрии и кованых алюминиевых дисков. Если автомобиль предполагается использоваться на треке, то покупатель может отказаться от установки климатической установки, аудиосистемы и навигации.
Читайте также: В Британии представили тюнингованный суперкар Mclaren P1 GT
McLaren 600LT - это longtail-верия модели 570S, которая входит в «базовую» и наиболее доступную линейку Sport Series. Хардкорный суперкар оснащен 3,8-литровой твин-турбо «восьмеркой», мощность которой составляет 600 сил и 620 Нм момента. 600LT будут выпускать только 12 месяцев. Цена каждого экземпляра составляет минимум 185 500 фунтов стерлингов (16,3 миллиона рублей по текущему курсу).
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