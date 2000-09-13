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Раздел: Авто  
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Aston Martin и Zagato «перевыпустят» классический DB4 GT

Aston Martin и Zagato «перевыпустят» классический DB4 GTAston Martin будут использовать современную технологию цифрового сканирования.

В честь 100-летнего юбилея ателье Zagato компания Aston Martin намерена представить особую коллекцию автомобилей под названием DBZ Centenary Collection. В нее войдут «перевыпущенный» трековый спорткар 1960 годов DB4 GT Zagato и совершенного новая дорожная модель DBS GT Zagato.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Всего будет собрано 19 автомобилей, и по отдельности их продавать не будут. Цена пары коллекционных машин составит шесть миллионов фунтов стерлингов. Сборку DB4 GT Zagato наладят на заводе «Астона» в Ньюпорт-Пагнелле, нового DBS GT Zagato - в Гейдоне. По словам компании, «перевыпущенные» DB4 будут максимально приближены к оригинальным спорткарам.

В основе DB4 GT Zagato образца 2019 года также будет лежать облеченная трубчатая рама, на которой закреплены кузовные панели из алюминия. Чтобы обеспечить точную подгонку деталей, инженеры Aston Martin будут использовать современную технологию цифрового сканирования. Финальные работы по кузову, теме не менее, планируется выполнять вручную.

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Aston Martin DB4 GT Zagato будет оснащаться одной из версий двигателя с двухискровым зажиганием, спроектированным польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4. Вероятно, это будет рядная «шестерка» объемом 3,7 литра, отдача которой составит 385 лошадиных сил. Спорткар укомплектуют четырехступенчатой механикой и дифференциалом повышенного трения.

Aston Martin и Zagato «перевыпустят» классический DB4 GT
Aston Martin и Zagato «перевыпустят» классический DB4 GT
Aston Martin и Zagato «перевыпустят» классический DB4 GT
Aston Martin и Zagato «перевыпустят» классический DB4 GT

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 Теги: Aston Martin, Zagato, DB4 GT

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Вчера, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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