Раздел: Авто
Porsche показала, как выглядел внедорожник, созданный 60 лет назад
Этот автомобиль является первым внедорожником производителя.
Первый внедорожник Порше появился более 60 лет назад, что делает его старше оригинального 911. Как это часто бывало, толчком послужил заказ от немецкой армии на создание легкого, надежного, простого в обслуживании полноприводного автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Несмотря на отсутствие опыта проектирования подобных автомобилей, инженеры Porsche все же создали автомобиль под названием 597 Jagdwagen, вес которого составил всего 870 кг. Внедорожник оснащался модифицированным двигателем от спорткара Porsche 356 мощностью около 50 л.с., что позволяло утилитарному военному автомобилю развивать максимальную скорость в 100 км/ч.
Двигатель агрегатировался четырехступенчатой КПП, адаптированной к работе в условиях бездорожья. Главной особенностью 597 Jagdwagen была функция переключения трансмиссии между переднеприводным и полноприводным режимами. Также инженеры позаботились о «плавучести» внедорожника для пересечения водоемов.
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В дальнейшем контракт передали компании Auto Union, известной теперь как Audi. Тем не менее, в Porsche построили 71 экземпляр Jagdwagen, примерно 50 из которых все еще существуют на данный момент. Почти два года назад один из таких автомобилей был продан на аукционе за $229 573.
Первый внедорожник Порше появился более 60 лет назад, что делает его старше оригинального 911. Как это часто бывало, толчком послужил заказ от немецкой армии на создание легкого, надежного, простого в обслуживании полноприводного автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Несмотря на отсутствие опыта проектирования подобных автомобилей, инженеры Porsche все же создали автомобиль под названием 597 Jagdwagen, вес которого составил всего 870 кг. Внедорожник оснащался модифицированным двигателем от спорткара Porsche 356 мощностью около 50 л.с., что позволяло утилитарному военному автомобилю развивать максимальную скорость в 100 км/ч.
Двигатель агрегатировался четырехступенчатой КПП, адаптированной к работе в условиях бездорожья. Главной особенностью 597 Jagdwagen была функция переключения трансмиссии между переднеприводным и полноприводным режимами. Также инженеры позаботились о «плавучести» внедорожника для пересечения водоемов.
Читайте также: КрАЗ представил новые пожарные машины
В дальнейшем контракт передали компании Auto Union, известной теперь как Audi. Тем не менее, в Porsche построили 71 экземпляр Jagdwagen, примерно 50 из которых все еще существуют на данный момент. Почти два года назад один из таких автомобилей был продан на аукционе за $229 573.
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