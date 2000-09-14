» » В Сети показали, как выглядел интересный трехколесный автомобиль
Раздел: Авто  
0

В Сети показали, как выглядел интересный трехколесный автомобиль

В Сети показали, как выглядел интересный трехколесный автомобиль Ретромобиль разгоняется до 100 км/час за 4,5 секунды.

Это необычное транспортное средство на трех колесах способно перенести вас в середину прошлого века, чтобы любой желающий смог ощутить дух того времени. Большинство аналогов Morgan 3 Wheeler созданы исключительно для треков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

В нашем случае, это совсем не так. Узкие шины и рисунок протекторов, не позволяющий создать максимально возможное зацепление с дорожным покрытием. Morgan 3 Wheeler снабжен харлеевским V-Twin и пятиступенчатой коробкой передач от Mazda MX-5. Время разгона до 100 км/час составляет всего 4,5 секунды.

Транспортное средство рассчитано на двух человек, а также есть место для багажа. Приборная панель у Morgan 3 Wheeler максимально похожа на кокпит аэроплана, времен популярности этих летательных аппаратов.

Читайте также: Porsche показала, как выглядел внедорожник, созданный 60 лет назад

Главной проблемой называют поездки по плохим дорогам. Объехав выбоину передними колесами, вы непременно въедете в яму задним колесом.

В Сети показали, как выглядел интересный трехколесный автомобиль
В Сети показали, как выглядел интересный трехколесный автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Morgan, ретромобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     218
     0

Похожие новости по теме

Porsche показала, как выглядел внедорожник, созданный 60 лет назад Porsche показала, как выглядел внедорожник, созданный 60 лет назад

Этот автомобиль является первым внедорожником производителя.

В Египте создали уникальный эко-автомобиль В Египте создали уникальный эко-автомобиль

Студенты создали транспортное средство в рамках своего выпускного проекта.

Легендарная марка презентовала прощальную спецверсию спорткара Aero 8 Легендарная марка презентовала прощальную спецверсию спорткара Aero 8

Выпуск этого агрегата уже прекращен.

Morgan удивит водителей трехколесным электрокаром Morgan удивит водителей трехколесным электрокаром

В конце июня ожидается дебют трехколесного электрокара от британской компании Morgan.

Женева 2014: Morgan Plus 4 - мощный суперкар с деревянным каркасом. Видео Женева 2014: Morgan Plus 4 - мощный суперкар с деревянным каркасом. Видео

На Женевском автосалоне состоялась мировая премьера обновленного Morgan Plus 4 2014 модельного года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх