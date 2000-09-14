Раздел: Авто
В Сети показали, как выглядел интересный трехколесный автомобиль
Ретромобиль разгоняется до 100 км/час за 4,5 секунды.
Это необычное транспортное средство на трех колесах способно перенести вас в середину прошлого века, чтобы любой желающий смог ощутить дух того времени. Большинство аналогов Morgan 3 Wheeler созданы исключительно для треков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
В нашем случае, это совсем не так. Узкие шины и рисунок протекторов, не позволяющий создать максимально возможное зацепление с дорожным покрытием. Morgan 3 Wheeler снабжен харлеевским V-Twin и пятиступенчатой коробкой передач от Mazda MX-5. Время разгона до 100 км/час составляет всего 4,5 секунды.
Транспортное средство рассчитано на двух человек, а также есть место для багажа. Приборная панель у Morgan 3 Wheeler максимально похожа на кокпит аэроплана, времен популярности этих летательных аппаратов.
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Главной проблемой называют поездки по плохим дорогам. Объехав выбоину передними колесами, вы непременно въедете в яму задним колесом.
Это необычное транспортное средство на трех колесах способно перенести вас в середину прошлого века, чтобы любой желающий смог ощутить дух того времени. Большинство аналогов Morgan 3 Wheeler созданы исключительно для треков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
В нашем случае, это совсем не так. Узкие шины и рисунок протекторов, не позволяющий создать максимально возможное зацепление с дорожным покрытием. Morgan 3 Wheeler снабжен харлеевским V-Twin и пятиступенчатой коробкой передач от Mazda MX-5. Время разгона до 100 км/час составляет всего 4,5 секунды.
Транспортное средство рассчитано на двух человек, а также есть место для багажа. Приборная панель у Morgan 3 Wheeler максимально похожа на кокпит аэроплана, времен популярности этих летательных аппаратов.
Читайте также: Porsche показала, как выглядел внедорожник, созданный 60 лет назад
Главной проблемой называют поездки по плохим дорогам. Объехав выбоину передними колесами, вы непременно въедете в яму задним колесом.
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