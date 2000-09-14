Раздел: Авто
Популярную модель Toyota скопировали в Китае
Автомобиль готовят к премьере.
Китайская компания Hengtian Automobile готовит к дебюту новый полноразмерный внедорожник Hengtian L4600. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Примечательно, что платформа новинки полностью скопирована у Toyota Land Cruiser 200. При этом производитель ещё постарался сохранить узнаваемый дизайн легендарных японских внедорожников. Так, решётка радиатора L4600 весьма напоминает Land Cruiser Prado, а корма больше похожа на "двухсотку".
Габариты Hengtian L4600 несколько превосходят размеры донора: длина - 5 089 мм (+139 мм), ширина - 2 026 мм (+46 мм), высота - 1 872 мм (- 83 мм), расстояние между осями - 2 950 мм (+100 мм).
Под капотом китайского внедорожника установлен 4,6-литровый 286-сильный бензиновый "атмосферник" FT8VG46KH от Futai Power Co. мощностью 286 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
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В продаже новинка появится до конца текущего года.
Китайская компания Hengtian Automobile готовит к дебюту новый полноразмерный внедорожник Hengtian L4600. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Примечательно, что платформа новинки полностью скопирована у Toyota Land Cruiser 200. При этом производитель ещё постарался сохранить узнаваемый дизайн легендарных японских внедорожников. Так, решётка радиатора L4600 весьма напоминает Land Cruiser Prado, а корма больше похожа на "двухсотку".
Габариты Hengtian L4600 несколько превосходят размеры донора: длина - 5 089 мм (+139 мм), ширина - 2 026 мм (+46 мм), высота - 1 872 мм (- 83 мм), расстояние между осями - 2 950 мм (+100 мм).
Под капотом китайского внедорожника установлен 4,6-литровый 286-сильный бензиновый "атмосферник" FT8VG46KH от Futai Power Co. мощностью 286 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Читайте также: Стало известно, как новая Honda будет выглядеть изнутри
В продаже новинка появится до конца текущего года.
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