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Раздел: Авто  
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Популярную модель Toyota скопировали в Китае

Популярную модель Toyota скопировали в Китае Автомобиль готовят к премьере.

Китайская компания Hengtian Automobile готовит к дебюту новый полноразмерный внедорожник Hengtian L4600. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Примечательно, что платформа новинки полностью скопирована у Toyota Land Cruiser 200. При этом производитель ещё постарался сохранить узнаваемый дизайн легендарных японских внедорожников. Так, решётка радиатора L4600 весьма напоминает Land Cruiser Prado, а корма больше похожа на "двухсотку".

Габариты Hengtian L4600 несколько превосходят размеры донора: длина - 5 089 мм (+139 мм), ширина - 2 026 мм (+46 мм), высота - 1 872 мм (- 83 мм), расстояние между осями - 2 950 мм (+100 мм).

Под капотом китайского внедорожника установлен 4,6-литровый 286-сильный бензиновый "атмосферник" FT8VG46KH от Futai Power Co. мощностью 286 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

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В продаже новинка появится до конца текущего года.
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 Теги: Toyota, копия

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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