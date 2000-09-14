Раздел: Авто
BMW показала тизер нового автомобиля третьей серии
Машина будет представлена на автосалоне в Париже.
Компания BMW опубликовала тизер, дающий представление о модели 3-Series следующего поколения. Публичная премьера новинки состоится в начале октября в рамках Парижского автосалона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Судя по изображению, седан получит фирменную двойную радиаторную решетку, которая, в отличие от других новых моделей баварской марки, будет объединена с фарами головного света. При этом по своей форме передняя оптика будет напоминать купе 8-Series.
Ранее сообщалось, что центр тяжести новинки уменьшится на 10 мм, а развесовка по осям получится идеальной - 50:50. Масса BMW 3-Series уменьшится на 55 кг, но при этом прочность конструкции кузова и подвески увеличится на 15-20%.
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Новая 3-Series получит полностью переработанную подвеску - седан станет первой серийной BMW с особыми «умными» амортизаторами, которые «непрерывно и поступательно работают в соответствии с ходом пружины».
Компания BMW опубликовала тизер, дающий представление о модели 3-Series следующего поколения. Публичная премьера новинки состоится в начале октября в рамках Парижского автосалона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Судя по изображению, седан получит фирменную двойную радиаторную решетку, которая, в отличие от других новых моделей баварской марки, будет объединена с фарами головного света. При этом по своей форме передняя оптика будет напоминать купе 8-Series.
Ранее сообщалось, что центр тяжести новинки уменьшится на 10 мм, а развесовка по осям получится идеальной - 50:50. Масса BMW 3-Series уменьшится на 55 кг, но при этом прочность конструкции кузова и подвески увеличится на 15-20%.
Читайте также: Популярную модель Toyota скопировали в Китае
Новая 3-Series получит полностью переработанную подвеску - седан станет первой серийной BMW с особыми «умными» амортизаторами, которые «непрерывно и поступательно работают в соответствии с ходом пружины».
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