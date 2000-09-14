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Раздел: Авто  
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Фотошпионы показали новую Skoda Rapid

Фотошпионы показали новую Skoda RapidАвто будет представлено в начале следующего года.

Как сообщают наши зарубежные коллеги, совершенно новая версия чешского Skoda Rapid в кузове хэтчбек была замечена на гоночной трассе Нюрбургринг. Известно, что новинка построена на модульной платформе MQB от немецкого автомобильного концерна Volkswagen Group. Официально представлен автомобиль будет в начале следующего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Запечатленная чешская новинка может показаться довольно сильно похожей на Skoda Rapid в исполнении Spaceback – еще одна вариация обычного универсала. Но все же сегодня перед нами не что иное, как 5-дверный хэтчбек – отметим, что это совершенно новая модификация чешской компактной модели. Известно, что новинка построена на модульной платформе MQB от немецкого автомобильного концерна Volkswagen Group. Официально представлен автомобиль будет в начале следующего года. Примечательно, что новинка заменит собой как обычную версию Rapid liftback, так и исполнение Spaceback.

Несмотря на то, что впервые, тестовый прототип авто был показан около недели назад, инженеры Skoda уже тестирует обновлённую версию Rapid в почти серийном кузове. Это означает, что официальная премьера может состоятся уже совсем скоро – в это лучше ворсится после того, как некоторые источники сообщили о том, что показ автомобиля намечен на начало следующего года.

Ввод в строй нового типа кузова не единственная новость от Skoda – автомобиль получит еще и новое имя. Этим руководство компании хочет сказать, что модель не будет ни каким образом похожа на все предыдущие версии Rapid.

Руководитель по продажам и маркетингу чешского бренда Ален Фэйви отметил, что Rapid превратится в «настоящего соперника немецкому Volkswagen Golf» и он будет существенно отличаться от модели Octavia Надо сказать, что судя по тому, как ездит тестовый прототип автомобиля, можно сказать, что нас с Вами ждет по настоящему неожиданный и приятный сюрприз.

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А что в итоге? По замыслу ребят из Skoda, мы получим уже знакомый автомобиль, который получит кардинально новое управление, повышенный комфорт и хороший список оснащения дополнительными опциями. Что ж, время покажет.
Фотошпионы показали новую Skoda Rapid
Фотошпионы показали новую Skoda Rapid
Фотошпионы показали новую Skoda Rapid
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 Теги: Skoda Rapid, тесты, фото

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Сегодня, 09:55 » Автор: Алена Шимко
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