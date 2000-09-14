Раздел: Авто
Украинским водителям объяснили, почему на дорогах сузили полосы движения
Сейчас в Киеве стандартная ширина – 3,75 м; это как в Германии на автобанах.
В Украине с 1 сентября 2018 года разрешили сужать полосы движения на дорогах. Как пояснил советник министра инфраструктуры Украины, специалист по вопросам транспорта Виктор Загреба в интервью "Апострофу", оптимальная ширина полос на безопасной дороге не должны превышать три метра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В населенных пунктах полоса движения должна быть не шире, чем три метра. Ширина легкового автомобиля около 2 метров, автобуса – 2,75-2,9 м. Сейчас в Киеве стандартная ширина – 3,75 м, это как в Германии на автобанах. Только у них нет ограничения скорости совсем, а у нас якобы 50 км/час. Но часто есть полосы 4 м, 4,5 м, 5 м или 6 м. Чем шире полоса, тем быстрее по ней едет водитель, это научный факт. Соответственно, в городе ширина полос, где ходят автобусы или грузовики – 3 м, а на тихих спокойных улочках – 2,75 м, возможно, даже 2,5 м", – рассказал Загреба.
Он отметил, что в Киеве есть несколько улиц, где полосы движения уже, чем 3,75 м. Среди них – Северный мост и улица Владимирская. "Это было подано как исключение, мол, у нас нет места, а нам нужно больше полос", – сказал Загреба.
При этом специалист считает, что увеличение количества полос не избавит Киев от пробок.
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"Это еще один миф. Мол, если добавить полос, то Киев поедет. Не поедет. Закон такой: добавляя новые полосы и развязки, город лишь увеличивает спрос. Например, появились тендеры на реконструкцию Голосеевского проспекта, и заказчик написал, что нужно добавить еще две полосы, их станет шесть. Возможно, в первые две недели после такого ремонта жителям района будет казаться, что пробок меньше. И многие из них пойдут покупать себе машины. Хорошее ли это решение? Нет, ибо это авто не будет где припарковать в центре. И это бесконечный процесс. США через это уже прошли и в Нью-Йорке разбирают хайвеи, снижают скорость движения, так как убедились, что система не работает", – заверил Загреба.
В Украине с 1 сентября 2018 года разрешили сужать полосы движения на дорогах. Как пояснил советник министра инфраструктуры Украины, специалист по вопросам транспорта Виктор Загреба в интервью "Апострофу", оптимальная ширина полос на безопасной дороге не должны превышать три метра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В населенных пунктах полоса движения должна быть не шире, чем три метра. Ширина легкового автомобиля около 2 метров, автобуса – 2,75-2,9 м. Сейчас в Киеве стандартная ширина – 3,75 м, это как в Германии на автобанах. Только у них нет ограничения скорости совсем, а у нас якобы 50 км/час. Но часто есть полосы 4 м, 4,5 м, 5 м или 6 м. Чем шире полоса, тем быстрее по ней едет водитель, это научный факт. Соответственно, в городе ширина полос, где ходят автобусы или грузовики – 3 м, а на тихих спокойных улочках – 2,75 м, возможно, даже 2,5 м", – рассказал Загреба.
Он отметил, что в Киеве есть несколько улиц, где полосы движения уже, чем 3,75 м. Среди них – Северный мост и улица Владимирская. "Это было подано как исключение, мол, у нас нет места, а нам нужно больше полос", – сказал Загреба.
При этом специалист считает, что увеличение количества полос не избавит Киев от пробок.
Читайте также: Украинским водителям напомнили о важном правовом нюансе
"Это еще один миф. Мол, если добавить полос, то Киев поедет. Не поедет. Закон такой: добавляя новые полосы и развязки, город лишь увеличивает спрос. Например, появились тендеры на реконструкцию Голосеевского проспекта, и заказчик написал, что нужно добавить еще две полосы, их станет шесть. Возможно, в первые две недели после такого ремонта жителям района будет казаться, что пробок меньше. И многие из них пойдут покупать себе машины. Хорошее ли это решение? Нет, ибо это авто не будет где припарковать в центре. И это бесконечный процесс. США через это уже прошли и в Нью-Йорке разбирают хайвеи, снижают скорость движения, так как убедились, что система не работает", – заверил Загреба.
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