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Раздел: Авто  
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В Сети показали самый "сумасшедший" дизельный пикап

В Сети показали самый "сумасшедший" дизельный пикапДизельный монстр показывает выдающиеся возможности.

Самый сумасшедший дизельный пикам можно найти у ребят на Ютуб-канале 1320 Video, выкладывающих умопомрачительные ролики о дрэг гонках, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

В видео видно, как мчащийся пикап в течении всего заезда выбрасывает в атмосферу столбы ядовитого дыма.

Делать такие трюки, пикапу позволяет усовершенствованный двигатель Wagler Duramax, обеспечивающий крутящий момент в районе 7500 об/мин. Очень впечатлительно для дизеля, не так ли?

Вес автомобиля составляет около полутора тонн. Значения отдачи двигателя просто сумасшедшие: 2400 л.с и 4000 Н*м. Коробка передач Rossler Pro Model 400.

Кузов пикапа оригинально выполнен в стилистике 20-30 годов прошлого столетия, что придает ему определенный шик. Так же имеется впечатляющая турбина в центре решетки.

Во время заезда дизельный монстр показывает выдающиеся возможности. Пикап очень эффективно выполняет ускорение с сумасшедшими перегрузками, и получается у него это очень оперативно.

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Крайне интересно будет понаблюдать за ним в действии.
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 Теги: пикап, дизельное авто

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Сегодня, 16:31 » Автор: Алена Шимко
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