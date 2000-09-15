Раздел: Авто
В Сети показали самый "сумасшедший" дизельный пикап
Дизельный монстр показывает выдающиеся возможности.
Самый сумасшедший дизельный пикам можно найти у ребят на Ютуб-канале 1320 Video, выкладывающих умопомрачительные ролики о дрэг гонках, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
В видео видно, как мчащийся пикап в течении всего заезда выбрасывает в атмосферу столбы ядовитого дыма.
Делать такие трюки, пикапу позволяет усовершенствованный двигатель Wagler Duramax, обеспечивающий крутящий момент в районе 7500 об/мин. Очень впечатлительно для дизеля, не так ли?
Вес автомобиля составляет около полутора тонн. Значения отдачи двигателя просто сумасшедшие: 2400 л.с и 4000 Н*м. Коробка передач Rossler Pro Model 400.
Кузов пикапа оригинально выполнен в стилистике 20-30 годов прошлого столетия, что придает ему определенный шик. Так же имеется впечатляющая турбина в центре решетки.
Во время заезда дизельный монстр показывает выдающиеся возможности. Пикап очень эффективно выполняет ускорение с сумасшедшими перегрузками, и получается у него это очень оперативно.
Читайте также: В сети показали сумасшедший разгон автомобиля за 2 секунды. Видео
Крайне интересно будет понаблюдать за ним в действии.
Самый сумасшедший дизельный пикам можно найти у ребят на Ютуб-канале 1320 Video, выкладывающих умопомрачительные ролики о дрэг гонках, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
В видео видно, как мчащийся пикап в течении всего заезда выбрасывает в атмосферу столбы ядовитого дыма.
Делать такие трюки, пикапу позволяет усовершенствованный двигатель Wagler Duramax, обеспечивающий крутящий момент в районе 7500 об/мин. Очень впечатлительно для дизеля, не так ли?
Вес автомобиля составляет около полутора тонн. Значения отдачи двигателя просто сумасшедшие: 2400 л.с и 4000 Н*м. Коробка передач Rossler Pro Model 400.
Кузов пикапа оригинально выполнен в стилистике 20-30 годов прошлого столетия, что придает ему определенный шик. Так же имеется впечатляющая турбина в центре решетки.
Во время заезда дизельный монстр показывает выдающиеся возможности. Пикап очень эффективно выполняет ускорение с сумасшедшими перегрузками, и получается у него это очень оперативно.
Читайте также: В сети показали сумасшедший разгон автомобиля за 2 секунды. Видео
Крайне интересно будет понаблюдать за ним в действии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
869
0
Также советуем посмотреть
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
- Зачем России выдали Тумгоева
- Следователи СБУ займутся конфликтом между антикоррупционерами
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
- Сеть насмешили российские военные, умудрившиеся утопить грузовик
- О реакции Шойгу на сбитый ИЛ-20
- «Мачо с мега-пушкой»: Путин насмешил фото с винтовкой
- Сирийское ПВО – лучшее в мире
- Черновецкий вернулся: киевлян насмешил гуляющий по улицам «космонавт»
- Чому гальмується створення національного суду
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
Оставьте свой комментарий