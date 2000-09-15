Раздел: Авто
Aston Martin выпустит «практичный» гиперкар
Project 003 станет более практичным.
Компания Aston Martin анонсировала выпуск нового гиперкара под кодовым именем Project 003. Среднемоторное купе позаимствует технологии старшей Valkyrie, станет практичнее и выйдет ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Старт продаж гиперкара запланирован на конец 2021 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
О внешности нового гиперкара можно судить по представленному маркой эскизу: это небольшой автомобиль с развитой аэродинамикой и пропорциями схожими с моделями McLaren. Project 003 станет более практичным и пригодным для ежедневного использования вариантом «Валькирии», получит багажный отсек и будет сертифицирован для всех рынков. Купе представят в исполнении с левым или правым рулем.
Читайте также: Aston Martin выпустит собственный гиперкар
В основу гиперкара ляжет облеченный монокок, предположительно, выполненный из углепластика, к которому будут крепиться алюминиевые подрамники. Project 003 оснастят гибридной силовой установкой на базе бензинового турбомотора, комплексом активной аэродинамики и адаптивной подвеской.
Компания Aston Martin анонсировала выпуск нового гиперкара под кодовым именем Project 003. Среднемоторное купе позаимствует технологии старшей Valkyrie, станет практичнее и выйдет ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Старт продаж гиперкара запланирован на конец 2021 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
О внешности нового гиперкара можно судить по представленному маркой эскизу: это небольшой автомобиль с развитой аэродинамикой и пропорциями схожими с моделями McLaren. Project 003 станет более практичным и пригодным для ежедневного использования вариантом «Валькирии», получит багажный отсек и будет сертифицирован для всех рынков. Купе представят в исполнении с левым или правым рулем.
Читайте также: Aston Martin выпустит собственный гиперкар
В основу гиперкара ляжет облеченный монокок, предположительно, выполненный из углепластика, к которому будут крепиться алюминиевые подрамники. Project 003 оснастят гибридной силовой установкой на базе бензинового турбомотора, комплексом активной аэродинамики и адаптивной подвеской.
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