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Раздел: Авто  
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В Украине оттягивают принятие законов по растаможке авто

В Украине оттягивают принятие законов по растаможке автоДепутаты пытаются всему силами оттянуть принятие важного решения.

Согласно инсайдерской информации, депутаты изучают несколько вариантов поправок в принятые в первом чтении законопроекты, снижающие стоимость растаможки поддержанных авто.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.

31 декабря заканчивается срок действия льготных ставок акцизного сбора для автомобилей не старше 2010 года, в связи с этим чиновники должны в срочном порядке предложить какую-либо альтернативу для доступного и легального импорта б/у машин, чтобы украинцы не потеряли последнее доверие к нынешней власти. Если законопроекты не будут рассмотрены в нужный срок, то рынок поддержанных авто ожидает настоящий коллапс, который приведет к еще большей популярности нелегальных схем для импорта б/у авто.

На этой неделе возобновились протесты владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, которые требуют льготные условия для легализации своих машин. В связи с этой ситуацией было внесено предложение о снижении влияния коэффициента возраста авто в формуле расчета нового размера акциза.

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В данный момент в комитете налоговой и таможенной политики рассматриваются два законопроекта. Первый закон предлагает снижение акцизного сбора и отменяет требования по соответствию авто эконормам Евро-5. Второй, в свою очередь, вносит изменения в таможенный кодекс, чтобы убрать пробелы, которые используются для ввезения автомобилей без таможенной очистки в режиме транзита и временного ввоза.
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 Теги: авто, растаможка, еврономера

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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