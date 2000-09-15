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Раздел: Авто  
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Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваторию

Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваториюВ прицеп установлен телескоп PlaneWave.

Компания Nissan прибегла к помощи сотрудников Европейского космического агентства (ESA) и превратила пикап Navara в мобильную обсерваторию. Прототип под названием Navara Dark Sky оборудовали профессиональным телескопом и представили на выставке коммерческого транспорта в Ганновере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Шоу-кар Nissan Navara Dark Sky стал частью проекта по составлению самой точной карты звездного небо. Для этого ESA использует астрометрический спутник Gaia, который уже передал первый набор данных по более чем миллиарду ближайших к Земле звезд.

По замыслу Nissan, такой пикап астрономы могут использовать, чтобы добраться до мест c так называемым идеально-темным небом (Excellent Dark Sky), где меньше всего помех, вызванных световым загрязнением (засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения) и высока яркость небесных объектов.

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Прицеп, в котором установлен телескоп PlaneWave, оборудован защитным кожухом с механическим приводом. Внутри модуля воздух постоянно охлаждается, чтобы не сбить калибровки высокоточной оптики. Телескоп позволяет заглянуть за кольца Сатурна и увидеть отдаленные галактики и туманности.

Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваторию
Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваторию
Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваторию
Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваторию
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 Теги: Nissan Navara, обсерватория

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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