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Раздел: Авто  
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Стартовали продажи нового флагмана от Toyota

Стартовали продажи нового флагмана от Toyota Компания Toyota начала продажи нового флагмана Land Cruiser 200 Executive Lounge

Японский автопроизводитель объявил старт продаж особой серии Land Cruiser Executive Lounge, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

От стандартного Land Cruiser 200 новинка отличается черными фарами головного света, черными накладками на корпусах внешних зеркал и радиаторной решетке.

Также претерпел изменения дизайн переднего и заднего бампера, а на задней стойке появился логотип с названием новой серии, которое также проецируется на землю при посадке в автомобиль.

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Список оснащения Land Cruiser Executive Lounge аналогичен максимальной комплектации Executive и включает полностью светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, систему выбора режимов движения, гидропневматическую адаптивную подвеску, беспроводную зарядку для смартфона, а также аудиосистему JBL с 14 динамиками и отдельным усилителем.
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 Теги: Toyota, продажа

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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