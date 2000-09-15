Раздел: Авто
Стартовали продажи нового флагмана от Toyota
Компания Toyota начала продажи нового флагмана Land Cruiser 200 Executive Lounge
Японский автопроизводитель объявил старт продаж особой серии Land Cruiser Executive Lounge, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
От стандартного Land Cruiser 200 новинка отличается черными фарами головного света, черными накладками на корпусах внешних зеркал и радиаторной решетке.
Также претерпел изменения дизайн переднего и заднего бампера, а на задней стойке появился логотип с названием новой серии, которое также проецируется на землю при посадке в автомобиль.
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Список оснащения Land Cruiser Executive Lounge аналогичен максимальной комплектации Executive и включает полностью светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, систему выбора режимов движения, гидропневматическую адаптивную подвеску, беспроводную зарядку для смартфона, а также аудиосистему JBL с 14 динамиками и отдельным усилителем.
Японский автопроизводитель объявил старт продаж особой серии Land Cruiser Executive Lounge, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
От стандартного Land Cruiser 200 новинка отличается черными фарами головного света, черными накладками на корпусах внешних зеркал и радиаторной решетке.
Также претерпел изменения дизайн переднего и заднего бампера, а на задней стойке появился логотип с названием новой серии, которое также проецируется на землю при посадке в автомобиль.
Читайте также: В Украине стартовали продажи нового Toyota Yaris
Список оснащения Land Cruiser Executive Lounge аналогичен максимальной комплектации Executive и включает полностью светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, систему выбора режимов движения, гидропневматическую адаптивную подвеску, беспроводную зарядку для смартфона, а также аудиосистему JBL с 14 динамиками и отдельным усилителем.
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