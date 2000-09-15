Раздел: Авто
В Chrysler рассказали об электроминивэне Portal
Последний из седанов Chrysler 300 в скором времени уйдет из производства.
В 2020 году компания поставит на поток первый электрический минивэн Portal. Автомобиль был создан на основе концепта с таким же названием, показанного в 2017 году, сообщает канадская редакция издания Аutonews.com, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Согласно данным зарубежного издания, в США сильно упали продажи седана Chrysler 300. Так в прошлом году здесь было продано более 50 тысяч экземпляров (-3,8%), а в августе текущего года только 30,5 тысяч (-13,8%). Так что, по решению компании, выпущенный впервые в 2005 году седан закончит свое существование в 2020.
В том же году производитель начнет выпуск электроминивэна Portal, чей дизайн выглядит довольно футуристично на фото и ролике. Многие из элементов концептуальной версии останутся без изменений. Среди них раздвижные двери и панорамные окна.
На презентации прототипа в прошлом году, были озвучены некоторые ходовые характеристики модели. Силовая установка представлена электромотором мощностью 204 л.с. с набором литий-ионных батарей емкостью 100 кВт/ч. По заверениям компании, минивэн может проехать на одном заряде порядка 400 км. Быстрая зарядка мощностью 350 кВт с напряжением 800V сможет зарядить авто за 20 минут на 240 км хода.
Читайте также: В Киеве Mercedes влетел в отбойник и Chrysler
Чего, вероятно, не стоит ожидать в серийной версии, так это складывающего руля при переходе в автономный режим. Вряд ли производитель сможет воплотить такую автономность за два года.
В 2020 году компания поставит на поток первый электрический минивэн Portal. Автомобиль был создан на основе концепта с таким же названием, показанного в 2017 году, сообщает канадская редакция издания Аutonews.com, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Согласно данным зарубежного издания, в США сильно упали продажи седана Chrysler 300. Так в прошлом году здесь было продано более 50 тысяч экземпляров (-3,8%), а в августе текущего года только 30,5 тысяч (-13,8%). Так что, по решению компании, выпущенный впервые в 2005 году седан закончит свое существование в 2020.
В том же году производитель начнет выпуск электроминивэна Portal, чей дизайн выглядит довольно футуристично на фото и ролике. Многие из элементов концептуальной версии останутся без изменений. Среди них раздвижные двери и панорамные окна.
На презентации прототипа в прошлом году, были озвучены некоторые ходовые характеристики модели. Силовая установка представлена электромотором мощностью 204 л.с. с набором литий-ионных батарей емкостью 100 кВт/ч. По заверениям компании, минивэн может проехать на одном заряде порядка 400 км. Быстрая зарядка мощностью 350 кВт с напряжением 800V сможет зарядить авто за 20 минут на 240 км хода.
Читайте также: В Киеве Mercedes влетел в отбойник и Chrysler
Чего, вероятно, не стоит ожидать в серийной версии, так это складывающего руля при переходе в автономный режим. Вряд ли производитель сможет воплотить такую автономность за два года.
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