» » В Chrysler рассказали об электроминивэне Portal
Раздел: Авто  
0

В Chrysler рассказали об электроминивэне Portal

В Chrysler рассказали об электроминивэне PortalПоследний из седанов Chrysler 300 в скором времени уйдет из производства.

В 2020 году компания поставит на поток первый электрический минивэн Portal. Автомобиль был создан на основе концепта с таким же названием, показанного в 2017 году, сообщает канадская редакция издания Аutonews.com, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Согласно данным зарубежного издания, в США сильно упали продажи седана Chrysler 300. Так в прошлом году здесь было продано более 50 тысяч экземпляров (-3,8%), а в августе текущего года только 30,5 тысяч (-13,8%). Так что, по решению компании, выпущенный впервые в 2005 году седан закончит свое существование в 2020.

В том же году производитель начнет выпуск электроминивэна Portal, чей дизайн выглядит довольно футуристично на фото и ролике. Многие из элементов концептуальной версии останутся без изменений. Среди них раздвижные двери и панорамные окна.

На презентации прототипа в прошлом году, были озвучены некоторые ходовые характеристики модели. Силовая установка представлена электромотором мощностью 204 л.с. с набором литий-ионных батарей емкостью 100 кВт/ч. По заверениям компании, минивэн может проехать на одном заряде порядка 400 км. Быстрая зарядка мощностью 350 кВт с напряжением 800V сможет зарядить авто за 20 минут на 240 км хода.

Читайте также: В Киеве Mercedes влетел в отбойник и Chrysler

Чего, вероятно, не стоит ожидать в серийной версии, так это складывающего руля при переходе в автономный режим. Вряд ли производитель сможет воплотить такую автономность за два года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Chrysler, Portal, электрический минивэн

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:52 » Автор: Алена Шимко
     181
     0

Похожие новости по теме

Опубликованы первые фото Опубликованы первые фото "заряженного" Chrysler Pacifica

Цена на минивэн стартует от 28 995 долларов.

Chrysler представил электрический минивэн Chrysler представил электрический минивэн

В Лас-Вегасе дебютировал электрический минивэн Chrysler Portal Concept

CES 2017: прототип автомобиля будущего от Chrysler CES 2017: прототип автомобиля будущего от Chrysler

Прототип автомобиля был презентован в рамках выставки CES 2017.

Chrysler вернет в серию имя Barracuda Chrysler вернет в серию имя Barracuda

Под таким именем уже не существующая марка Plymouth выпускала спортивное купе в 60-х и 70-х годах.

Chrysler выпустит дешевый седан Chrysler выпустит дешевый седан

Chrysler 100 - бюджетный седан, который будет конкурировать с самыми популярными Ford Focus, Chevrolet Cruze и Toyota Corolla.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх