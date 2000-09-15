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Раздел: Авто  
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Фотошпионы показали обновленный седан Chevrolet Sail

Фотошпионы показали обновленный седан Chevrolet SailВ Сети показали «четырехдверку» американской марки.

В Сети появились фотографии с тестов обновленной компактной «четырехдверки» американской марки. Официальная премьера модели, вероятно, состоится в следующем году, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Снимки закамуфлированного автомобиля были сделаны в Китае и опубликованы местным изданием Bitauto. Портал утверждает, что папарацци поймали рестайлинговый седан Chevrolet Sail.

Модель актуального третьего поколения дебютировала в 2014 году, помимо Поднебесной (там и налажено производство) ее еще продают в некоторых латиноамериканских странах. Судя по кадрам, Sail получит новую радиаторную решетку в стиле посвежевшего Chevrolet Cruze, другие бамперы и оптику.

В салоне же, вероятно, модернизировали переднюю панель и установили более современную мультимедийную систему. По предварительным данным, обновленный Chevrolet Sail будет доступен с прежним бензиновым «атмосферником» 1.5 DVVT мощностью 113 л.с. (141 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной трансмиссией. Для дореформенного седана еще предусмотрен атмосферный мотор 1.3 VVT (103 л.с., 127 Нм), но судьба этого двигателя пока неизвестна. Как ранее заявили в GM, в основе третьего Sail лежит новая архитектура, разработанная для компактных машин.

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Подробностей о «тележке» компания так и не раскрыла. Скорее всего, как и предшественник, седан третьей генерации базируется на платформе Gamma II (на ней же построен Chevrolet Aveo). Длина дореформенного Sail 3 составляет 4300 мм, ширина – 1735 мм, высота – 1503 мм, колесная база – 2500 мм.
Фотошпионы показали обновленный седан Chevrolet Sail
Фотошпионы показали обновленный седан Chevrolet Sail
Фотошпионы показали обновленный седан Chevrolet Sail
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 Теги: Chevrolet Sail, седан, фото, тесты

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Сегодня, 14:30 » Автор: Алена Шимко
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