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Раздел: Авто  
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Skoda представила обновленную Octavia

Skoda представила обновленную OctaviaНовинка доступна только в кузове универсал.

Компания Skoda представила обновленную Octavia с двухтопливной силовой установкой. Модификация под названием G-TEC, способная работать на сжатом природном газе, получила новый турбомотор, три баллона для газа и один бак для бензина. В отличие от предыдущей версии, новинка доступна только в кузове универсал, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

На смену бензиновому двигателю 1.4 TSI пришел новый агрегат - 1.5 TSI. Его отдача на 20 сил больше, чем у предыдущего мотора и составляет 130 лошадиных сил. Двигатель использует термодинамический цикл Миллера и обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов вредных веществ. В CNG-режиме выбросы диоксида углерода на 25 процентов меньше, чем у бензиновых моторов.

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Объем трех баллонов для природного газа составляет 17,7 килограмма. Один, стальной, установлен перед задней осью, два из облегченного композита в подполье багажного отсека. Для бензина предназначен бак объемом 11,8 литра. На газе Octavia G-TEC может проезжать до 480 километров. Общий запас хода универсала превышает 1330 километров.
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 Теги: Skoda, Octavia, обновленная

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Сегодня, 15:50 » Автор: Алена Шимко
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